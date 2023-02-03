https://crimea.ria.ru/20230203/v-krymu-naznachen-novyy-ministr-mvd-1126662230.html

В Крыму назначен новый министр МВД

В Крыму назначен новый министр МВД - РИА Новости Крым, 03.02.2023

В Крыму назначен новый министр МВД

Новым министром МВД по Крыму назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов. Его представил крымским коллегам глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T13:11

2023-02-03T13:11

2023-02-03T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новым министром МВД по Крыму назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов. Его представил крымским коллегам глава МВД России Владимир Колокольцев. "Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу нового министра внутренних дел по Республике Крым. На эту должность указом президента назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава МВД России отметил, что Крымский полуостров обладает своей спецификой, и сегодня это не столько социально-экономические факторы, сколько близость к зоне проведения специальной военной операции."Текущие реалии предъявляют повышенные требования к организации деятельности наших подразделений. Прежде всего речь идет о недопущении попыток дестабилизировать ситуацию, защите объектов критической инфраструктуры, обеспечении готовности сотрудников полиции к грамотным и четким действиям в любых условиях оперативной обстановки", - сказал Колокольцев. Также он поручил активизировать оперативно-профилактические мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота, уделить внимание работе миграционных подразделений и усилить взаимодействие с другими органами власти, "особенно принимая во внимание уровень террористических угроз". Профессиональный путь Игорь Илларионов начал рядовым милиционером патрульно-постовой службы. Получив ведомственное образование, вернулся в райотдел оперуполномоченным уголовного розыска. На протяжении последующих 15 лет работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Московской области. Несколько лет проходил службу в центральном аппарате министерства, где решал задачи по укреплению собственной безопасности ведомства. Позже возглавил Управление МВД России по Калининградской области. В дальнейшем был назначен заместителем начальника столичного главка.

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https://crimea.ria.ru/20230130/eks-mera-feodosii-otpravili-pod-arest-1126668259.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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