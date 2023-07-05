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Мэр Феодосии подал в отставку - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Мэр Феодосии подал в отставку
Мэр Феодосии подал в отставку - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Мэр Феодосии подал в отставку
Глава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T17:34
2023-07-05T17:45
крым
феодосия
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. "Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Попенков руководил администрацией Феодосии с декабря прошлого года. На этом посту он сменил Андрея Лебедева, который также продержался в мэрском кресле всего семь месяцев. Он родился 15 января 1971 года в Севастополе, где окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Электрооборудование и автоматика судов".В разные годы работал по специальности на различных предприятиях Крыма, с 2000 года - в феодосийском РЭС, в том числе в должности главного инженера, а затем - начальника района электросетей.Отмечен Государственной наградой Республики Крым — медалью "За доблестный труд".С августа 2022 года занимал должность первого заместителя главы администрации Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Андрея Лебедева, который продержался в мэрском кресле всего 7 месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава мининформа Крыма Трегуб уходит в отставкуОмбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиЗамглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия
https://crimea.ria.ru/20230525/aksenov-obyavil-vygovor-ministru-zhkkh-kryma-i-meru-feodosii-1128954823.html
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крым, феодосия, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма, политика, владимир попенков
Мэр Феодосии подал в отставку

Аксенов: мэр Феодосии Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию

17:34 05.07.2023 (обновлено: 17:45 05.07.2023)
 
© Фото: администрация ФеодосииПопенков Владимир Владимирович
Попенков Владимир Владимирович
© Фото: администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Попенков руководил администрацией Феодосии с декабря прошлого года. На этом посту он сменил Андрея Лебедева, который также продержался в мэрском кресле всего семь месяцев.
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Он родился 15 января 1971 года в Севастополе, где окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Электрооборудование и автоматика судов".
В разные годы работал по специальности на различных предприятиях Крыма, с 2000 года - в феодосийском РЭС, в том числе в должности главного инженера, а затем - начальника района электросетей.
Отмечен Государственной наградой Республики Крым — медалью "За доблестный труд".
С августа 2022 года занимал должность первого заместителя главы администрации Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Андрея Лебедева, который продержался в мэрском кресле всего 7 месяцев.
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КрымФеодосияСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости КрымаПолитикаВладимир Попенков
 
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