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В Феодосии выбрали нового мэра - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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В Феодосии выбрали нового мэра
В Феодосии выбрали нового мэра - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Феодосии выбрали нового мэра
В Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T16:36
2022-11-25T16:37
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
феодосия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко. За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов. Владимир Попенков родился 15 января 1971 года в Севастополе, где окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Электрооборудование и автоматика судов". В разные годы работал по специальности на различных предприятиях Крыма, с 2000 года - в феодосийском РЭС, в том числе в должности главного инженера, а затем - начальника района электросетей.Отмечен Государственной наградой Республики Крым — медалью "За доблестный труд".С августа 2022 года занимает должность первого заместителя главы администрации Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Андрея Лебедева, который продержался в мэрском кресле всего 7 месяцев. Всего за должность главы администрации Феодосии 25 ноября в рамках конкурса боролись семь кандидатов.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-feodosii-opredeleny-dve-kandidatury-na-post-mera-1125541671.html
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, феодосия, крым
В Феодосии выбрали нового мэра

В Феодосии выбрали нового главу администрации

16:36 25.11.2022 (обновлено: 16:37 25.11.2022)
 
© Фото: администрация ФеодосииПопенков Владимир Владимирович
Попенков Владимир Владимирович
© Фото: администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко. За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов.
Владимир Попенков родился 15 января 1971 года в Севастополе, где окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Электрооборудование и автоматика судов".
Инсталляция в Феодосии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
14:14
В Феодосии определены две кандидатуры на пост мэра
В разные годы работал по специальности на различных предприятиях Крыма, с 2000 года - в феодосийском РЭС, в том числе в должности главного инженера, а затем - начальника района электросетей.
Отмечен Государственной наградой Республики Крым — медалью "За доблестный труд".
С августа 2022 года занимает должность первого заместителя главы администрации Феодосии, с этого же времени - врио главы администрации Феодосии в связи с досрочной отставкой предыдущего мэра города Андрея Лебедева, который продержался в мэрском кресле всего 7 месяцев.
Всего за должность главы администрации Феодосии 25 ноября в рамках конкурса боролись семь кандидатов.
Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяФеодосияКрым
 
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