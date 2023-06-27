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Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:16
2023-06-27T12:18
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новости крыма
сергей аксенов
мининформ крыма
альберт куршутов
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете по делам межнациональных отношений республики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.Накануне Куршутов был назначен первым заместителем министра внутренней политики информации и связи Крыма по распоряжению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.Указ Аксенова от 2 июня о назначении врио главы мининформа Олега Двуреченского признан утратившим силу.В конце мая Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года. Врио министра был назначен Олег Двуреченский, который занимал должность первого заместителя министра.Альберт Куршутов родился в 1978 году в Узбекистане. В 2018 году закончил Казанский инновационный университет по направлению подготовки "менеджмент" (квалификация – магистр).С 2014 по 2022 год являлся депутатом Ялтинского городского совета.В 2016-2022 годах - председатель постоянного комитета Ялтинского горсовета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.С декабря 2022 года по июнь 2023 года работал первым заместителем председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиЗамглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, сергей аксенов, мининформ крыма, альберт куршутов, совет министров рк, юрий гоцанюк
Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова

Аксенов назначил Куршутова врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма

12:16 27.06.2023 (обновлено: 12:18 27.06.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов и Альберт Куршутов
Сергей Аксенов и Альберт Куршутов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете по делам межнациональных отношений республики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Куршутова Альберта Абдурашитовича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", - говорится в документе.
Накануне Куршутов был назначен первым заместителем министра внутренней политики информации и связи Крыма по распоряжению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.
Указ Аксенова от 2 июня о назначении врио главы мининформа Олега Двуреченского признан утратившим силу.
В конце мая Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года. Врио министра был назначен Олег Двуреченский, который занимал должность первого заместителя министра.
Альберт Куршутов родился в 1978 году в Узбекистане. В 2018 году закончил Казанский инновационный университет по направлению подготовки "менеджмент" (квалификация – магистр).
С 2014 по 2022 год являлся депутатом Ялтинского городского совета.
В 2016-2022 годах - председатель постоянного комитета Ялтинского горсовета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.
С декабря 2022 года по июнь 2023 года работал первым заместителем председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.
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НовостиНовости КрымаСергей АксеновМининформ КрымаАльберт КуршутовСовет министров РКЮрий Гоцанюк
 
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