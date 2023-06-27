https://crimea.ria.ru/20230627/naznachen-novyy-rukovoditel-mininforma-kryma--ukaz-aksenova-1129660450.html

Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова

Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова

Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T12:16

2023-06-27T12:16

2023-06-27T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Временное исполнение обязанностей министра внутренней политики информации и связи Крыма возложено на Альберта Куршутова, который до этого работал в госкомитете по делам межнациональных отношений республики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.Накануне Куршутов был назначен первым заместителем министра внутренней политики информации и связи Крыма по распоряжению председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.Указ Аксенова от 2 июня о назначении врио главы мининформа Олега Двуреченского признан утратившим силу.В конце мая Аксенов принял отставку с поста главы мининформа Крыма Владимира Трегуба, который руководил министерством с апреля 2022 года. Врио министра был назначен Олег Двуреченский, который занимал должность первого заместителя министра.Альберт Куршутов родился в 1978 году в Узбекистане. В 2018 году закончил Казанский инновационный университет по направлению подготовки "менеджмент" (квалификация – магистр).С 2014 по 2022 год являлся депутатом Ялтинского городского совета.В 2016-2022 годах - председатель постоянного комитета Ялтинского горсовета по градостроительству, земельным и имущественным отношениям.С декабря 2022 года по июнь 2023 года работал первым заместителем председателя госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Омбудсмен Крыма Опанасюк досрочно освобождена от должностиЗамглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияГлава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, сергей аксенов, мининформ крыма, альберт куршутов, совет министров рк, юрий гоцанюк