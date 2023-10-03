Рейтинг@Mail.ru
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231003/otopitelnyy-sezon-v-yalte-kak-podgotovleny-kotelnye-1131806044.html
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
Подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена – все котельные готовы подавать тепло. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T08:48
2023-10-03T08:48
ялта
янина павленко
отопительный сезон в крыму
новости крыма
крымтеплокоммунэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131802369_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_965cb2c1b3ea2295c0d3b52f3858ae5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена – все котельные готовы подавать тепло. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. По ее словам, управляющие компании провели все необходимые работы в многоквартирных домах: промыли оборудование, проверили состояние дымовых и вентиляционных каналов, трубопроводов и тепловой изоляции. И теперь подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена.Она добавила, что закачку систем отопления уже провели в детских садах и школах, и сейчас эти работы ведутся в жилом фонде.Павленко напомнила, что отопительный сезон будет стартовать, когда среднесуточная температура достигнет показателя +8 градусов. "При этом тепло в социальные объекты, как правило, поступает немного раньше – по заявке", заключила мэр.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов покидает свой пост, написав "заявление об увольнении по собственному желанию". В этот же день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым поделились информацией о ходе проверки предприятия "Крымэнерго", согласно которой ущерб, причиненный ему деятельностью руководства только по одному контракту, достигает 6 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в доме: когда в Крыму начнется отопительный сезон?Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/02/1131802369_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e48f72f70e13e255aca4782b6d92b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, янина павленко, отопительный сезон в крыму, новости крыма, крымтеплокоммунэнерго
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные

Павленко: в Ялте подготовка к отопительному сезону завершена

08:48 03.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте завершилась подготовка к отопительному сезону
В Ялте завершилась подготовка к отопительному сезону
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена – все котельные готовы подавать тепло. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
По ее словам, управляющие компании провели все необходимые работы в многоквартирных домах: промыли оборудование, проверили состояние дымовых и вентиляционных каналов, трубопроводов и тепловой изоляции. И теперь подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена.

"Котельные "Ялтинских тепловых сетей" и "Крымтеплокоммунэнерго" – всего их в регионе 158 – готовы подавать тепло", – сообщила Павленко в своем Telegram-канале, отметив, что в десяти котельных к этому сезону появилось новое оборудование.

Она добавила, что закачку систем отопления уже провели в детских садах и школах, и сейчас эти работы ведутся в жилом фонде.
Павленко напомнила, что отопительный сезон будет стартовать, когда среднесуточная температура достигнет показателя +8 градусов. "При этом тепло в социальные объекты, как правило, поступает немного раньше – по заявке", заключила мэр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов покидает свой пост, написав "заявление об увольнении по собственному желанию". В этот же день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым поделились информацией о ходе проверки предприятия "Крымэнерго", согласно которой ущерб, причиненный ему деятельностью руководства только по одному контракту, достигает 6 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погода в доме: когда в Крыму начнется отопительный сезон?
Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
 
ЯлтаЯнина ПавленкоОтопительный сезон в КрымуНовости КрымаКрымтеплокоммунэнерго
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40COVID-сводка по России и Крыму: заболевших все больше в 65 регионах
11:11В Турции проходит массовая контртеррористическая операция
10:55На Херсонском направлении боевики ВСУ потеряли 50 человек за сутки
10:47В Госдуме предложили по-другому начислять налоги
10:37Крушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварии
10:22Крыму угрожают оползни и селевые потоки
10:08Обманули стариков на 1,4 млн: в Крыму осужден 18-летний курьер
10:01Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:51В Джанкое легковушка сбила мопед – погибла женщина
09:46Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризме
09:02Центр Симферополя парализовали заторы
08:59В трех районах Крыма будет громко - предупреждение властей
08:53Ночные взрывы в Павлограде: поражен промышленный объект
08:48Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
08:21В Крыму уровень безработицы превышает показатели по стране
07:55Школа искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
07:45В Крыму проверят системы оповещения – предупреждение МЧС
07:31Канатная дорога на зубцы Ай-Петри заработает в следующем году
07:15ВСУ ударили по Брянской области кассетными боеприпасами
07:03Крымский мост открыт: обстановка на утро вторника
Лента новостейМолния