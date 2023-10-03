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Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
Подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена – все котельные готовы подавать тепло. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T08:48
2023-10-03T08:48
2023-10-03T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена – все котельные готовы подавать тепло. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. По ее словам, управляющие компании провели все необходимые работы в многоквартирных домах: промыли оборудование, проверили состояние дымовых и вентиляционных каналов, трубопроводов и тепловой изоляции. И теперь подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена.Она добавила, что закачку систем отопления уже провели в детских садах и школах, и сейчас эти работы ведутся в жилом фонде.Павленко напомнила, что отопительный сезон будет стартовать, когда среднесуточная температура достигнет показателя +8 градусов. "При этом тепло в социальные объекты, как правило, поступает немного раньше – по заявке", заключила мэр.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов покидает свой пост, написав "заявление об увольнении по собственному желанию". В этот же день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым поделились информацией о ходе проверки предприятия "Крымэнерго", согласно которой ущерб, причиненный ему деятельностью руководства только по одному контракту, достигает 6 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в доме: когда в Крыму начнется отопительный сезон?Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
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ялта, янина павленко, отопительный сезон в крыму, новости крыма, крымтеплокоммунэнерго
Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельные
Павленко: в Ялте подготовка к отопительному сезону завершена
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена – все котельные готовы подавать тепло. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
По ее словам, управляющие компании провели все необходимые работы в многоквартирных домах: промыли оборудование, проверили состояние дымовых и вентиляционных каналов, трубопроводов и тепловой изоляции. И теперь подготовка к отопительному сезону в Ялте завершена.
"Котельные "Ялтинских тепловых сетей" и "Крымтеплокоммунэнерго" – всего их в регионе 158 – готовы подавать тепло", – сообщила Павленко в своем Telegram-канале, отметив, что в десяти котельных к этому сезону появилось новое оборудование.
Она добавила, что закачку систем отопления уже провели в детских садах и школах, и сейчас эти работы ведутся в жилом фонде.
Павленко напомнила, что отопительный сезон будет стартовать, когда среднесуточная температура достигнет показателя +8 градусов. "При этом тепло в социальные объекты, как правило, поступает немного раньше – по заявке", заключила мэр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов покидает свой пост, написав "заявление об увольнении по собственному желанию". В этот же день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым поделились информацией
о ходе проверки предприятия "Крымэнерго", согласно которой ущерб, причиненный ему деятельностью руководства только по одному контракту, достигает 6 миллионов рублей.
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