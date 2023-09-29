https://crimea.ria.ru/20230929/pokupali-maslo-na-70-dorozhe-kak-idet-proverka-krymenergo-1131745913.html
Покупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"
Покупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Покупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"
Из-за нарушения конкурсных процедур госпредприятие "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T13:11
2023-09-29T13:11
2023-09-29T13:11
гуп рк "крымэнерго"
новости
происшествия
службы финансового надзора крыма
комитет по противодействию коррупции республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Из-за нарушения конкурсных процедур госпредприятие "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.Также уточняется, что в результате нарушения конкурсных процедур госпредприятие закупало товар по завышенной на 70 процентов стоимости."Причиненный предприятию ущерб только по одному контракту может составить свыше 6 млн. рублей", - отметили в комитете.Проверка предприятия ведется под контролем главы Республики Крым Сергея Аксенова.Ранее Сергей Аксенов также заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гуп рк "крымэнерго", новости, происшествия, службы финансового надзора крыма , комитет по противодействию коррупции республики крым
Покупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"
Ущерб "Крымэнерго" только по одному контракту может составить свыше 6 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Из-за нарушения конкурсных процедур госпредприятие "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.
Ранее проверка
Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении
по собственному желанию.
"Комитетом по противодействию коррупции РК в правоохранительные и надзорные органы для дачи уголовно-правовой оценки направлены материалы в отношении должностных лиц ГУП РК "Крымэнерго", допустивших нарушения законодательства при осуществлении закупки трансформаторного масла для нужд предприятия", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Также уточняется, что в результате нарушения конкурсных процедур госпредприятие закупало товар по завышенной на 70 процентов стоимости.
"Причиненный предприятию ущерб только по одному контракту может составить свыше 6 млн. рублей", - отметили в комитете.
Проверка предприятия ведется под контролем главы Республики Крым Сергея Аксенова.
Ранее Сергей Аксенов также заявил
, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".
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