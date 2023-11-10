https://crimea.ria.ru/20231110/na-chto-planiruyut-tratit-byudzhet-kryma-v-2024-godu-1132695878.html

На что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году

На что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году - РИА Новости Крым, 10.11.2023

На что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году

Самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T06:04

2023-11-10T06:04

2023-11-10T08:16

ирина кивико

радио "спутник в крыму"

крым

крымский бюджет

деньги

экономика

соцзащита

госпрограмма социально-экономического развития крыма

общество

ольга виноградова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.На заседании Совета министров РК, которое прошло 31 октября, вице-премьер сообщила, что республиканский бюджет на следующий год будет бездефицитным и социально ориентированным.В эфире Кивико уточнила, что технический дефицит присутствует, однако он будет покрыт остатками на начало будущего года."Есть четыре раздела: доходы, расходы, дефицит и источники финансирования дефицита бюджета. Когда мы говорим, что бюджет бездефицитный, имеется в виду, что у нас он полностью покрыт вот этими источниками… Доходы мы планируем на 2024 год в объеме чуть более 202 млрд рублей, а расходы – 204, 2 млрд. Дефицит планируется покрыть за счет остатка бюджетных средств на едином счете бюджета на начало года", – пояснила вице-премьер.Она подчеркнула, что проект бюджета разрабатывался с учетом послания президента РФ Федеральному Собранию на 2024 – 2026 годы, и его основу составляют государственные программы Республики Крым: почти 96% расходов предусмотрены на них.Все соцвыплаты в 2024 году сохранятся и будут выплачиваться в полном объеме в установленные даты: "Тут можно не волноваться", – заверила она. Что касается увеличения доходов граждан, то в главном финансовом документе Крыма в 2024 году предусмотрен рост заработной платы учителям, врачам и работникам культуры, добавила министр финансов.По ее словам, проект бюджета уже получил положительное заключение Минфина РФ. Теперь идет работа всех комитетов Госсовета Крыма с главным финансовым документом республики. По словам председателя комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, до 21 ноября подготовят поправки и дополнительные предложения к проекту бюджета, которые будут учтены в том числе в редакции второго чтения. Тогда же учтут и изменения к федеральному бюджету.Виноградова отметила, что помимо того, что бюджет Крыма остается социально ориентированным, он показывает стабильный рост, несмотря на то, что не увеличивается налоговая нагрузка."Бюджет Республики Крым получает достаточно большие суммы из федерального бюджета. Собственных доходов планируется более 70 миллиардов рублей", – отметила она.И подчеркнула, что бюджет трехлетний, сейчас работа ведется на основе того проекта, который был принят ранее. Парламентские слушания по бюджету Крыма запланированы на 22 ноября. Проект рассмотрят в первом чтении 29 ноября, во втором – 6 декабря. А с 13 по 17 ноября пройдет его общественное обсуждение. Желающим поучаствовать необходимо зарегистрироваться на форуме сайта Минфина и задать любой вопрос в онлайн-формате. Также обсуждения будут доступны на портале "Открытый бюджет".Читайте также на РИА Новости Крым:Без дефицита: назван размер бюджета Крыма на следующий годКрым получит более 690 млн рублей на компенсации услуг ЖКХ для льготниковУчастникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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