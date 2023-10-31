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Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти
Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти
Крымским военнослужащим – участникам специальной военной операции на сегодняшний день выплачено 1,4 миллиарда рублей, из них 78 млн получили раненые бойцы. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:47
2023-10-31T12:47
крым
ольга ковитиди
совет министров рк
ветераны сво
герои сво
помощь бойцам сво
земля в крыму для участников сво
общество
соцзащита
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымским военнослужащим – участникам специальной военной операции на сегодняшний день выплачено 1,4 миллиарда рублей, из них 78 млн получили раненые бойцы. Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Ковитиди.Сенатор добавила, что открытое в мае этого года отделение государственного фонда "Защитники Отечества" работает "на твердую пятерку", о чем говорят и участники СВО, и члены их семей.В Крыму предусмотрены также дополнительные меры поддержки участников СВО. Среди них - компенсация расходов по оплате коммунальных услуг в размере 50%, льготный проезд ветеранам боевых действий, бесплатное выделение земельных участков.Также принят закон, позволяющий членам семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду, размер которой не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.Кроме того, участники СВО и их дети смогут переводиться с платного обучения в вузах на бюджетные места.Ранее власти Крыма сообщили о формировании третьего по счету земельного массива для выдачи бесплатных участков участникам СВО. Массив расположен в Окуневском сельском поселении Черноморского района, вблизи села Окуневка и состоит из 150 земельных наделов.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.В Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВОЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервисЕще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю
https://crimea.ria.ru/20231013/massiv-sformirovan-v-krymu-vydadut-esche-150-uchastkov-boytsam-svo-1132081754.html
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крым, ольга ковитиди, совет министров рк, ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, общество, соцзащита, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", новости крыма
Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти

Сенатор Ковитиди: участники специальной военной операции в Крыму получили 1,4 млрд рублей

12:47 31.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымским военнослужащим – участникам специальной военной операции на сегодняшний день выплачено 1,4 миллиарда рублей, из них 78 млн получили раненые бойцы. Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Ковитиди.

"В Республике Крым сегодня уже выплачено участникам специальной военной операции 1 миллиард 400 миллионов рублей. Из них более 78 миллионов – раненым", - сказала Ковитиди на заседании правительства республики во вторник.

Сенатор добавила, что открытое в мае этого года отделение государственного фонда "Защитники Отечества" работает "на твердую пятерку", о чем говорят и участники СВО, и члены их семей.
В Крыму предусмотрены также дополнительные меры поддержки участников СВО. Среди них - компенсация расходов по оплате коммунальных услуг в размере 50%, льготный проезд ветеранам боевых действий, бесплатное выделение земельных участков.
Также принят закон, позволяющий членам семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду, размер которой не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.
Кроме того, участники СВО и их дети смогут переводиться с платного обучения в вузах на бюджетные места.
Ранее власти Крыма сообщили о формировании третьего по счету земельного массива для выдачи бесплатных участков участникам СВО. Массив расположен в Окуневском сельском поселении Черноморского района, вблизи села Окуневка и состоит из 150 земельных наделов.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.
В Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.
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