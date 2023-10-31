https://crimea.ria.ru/20231031/uchastnikam-svo-v-krymu-vyplatili-14-mlrd-rubley--vlasti-1132442698.html

Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти

Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – власти

Крымским военнослужащим – участникам специальной военной операции на сегодняшний день выплачено 1,4 миллиарда рублей, из них 78 млн получили раненые бойцы. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T12:47

2023-10-31T12:47

2023-10-31T12:47

крым

ольга ковитиди

совет министров рк

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герои сво

помощь бойцам сво

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общество

соцзащита

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымским военнослужащим – участникам специальной военной операции на сегодняшний день выплачено 1,4 миллиарда рублей, из них 78 млн получили раненые бойцы. Об этом сообщила сенатор РФ Ольга Ковитиди.Сенатор добавила, что открытое в мае этого года отделение государственного фонда "Защитники Отечества" работает "на твердую пятерку", о чем говорят и участники СВО, и члены их семей.В Крыму предусмотрены также дополнительные меры поддержки участников СВО. Среди них - компенсация расходов по оплате коммунальных услуг в размере 50%, льготный проезд ветеранам боевых действий, бесплатное выделение земельных участков.Также принят закон, позволяющий членам семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду, размер которой не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.Кроме того, участники СВО и их дети смогут переводиться с платного обучения в вузах на бюджетные места.Ранее власти Крыма сообщили о формировании третьего по счету земельного массива для выдачи бесплатных участков участникам СВО. Массив расположен в Окуневском сельском поселении Черноморского района, вблизи села Окуневка и состоит из 150 земельных наделов.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.В Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВОЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервисЕще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю

https://crimea.ria.ru/20231013/massiv-sformirovan-v-krymu-vydadut-esche-150-uchastkov-boytsam-svo-1132081754.html

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