https://crimea.ria.ru/20231004/esche-vosem-uchastnikov-svo-iz-yalty-poluchili-dokumenty-na-zemlyu-1131852935.html

Еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю

Еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю

В Ялте еще восемь участников спецоперации на Украине получили документы на земельные наделы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T18:38

2023-10-04T18:38

2023-10-04T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Ялте еще восемь участников спецоперации на Украине получили документы на земельные наделы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее информации, еще было вручено восемь пакетов документов."Процесс стартовал в апреле этого года – сертификаты уже получили 55 ялтинских защитников, еще порядка 200 заявлений в работе. Площадь каждого участка – 6 соток, все находятся в Сакском районе", – уточнила мэр.Также Павленко напомнила, что выдача земли крымчанам-участникам СВО является мерой республиканской поддержки, разработанной в кратчайшие сроки. Землю ялтинцам-участникам СВО начали выдавать еще в середине апреля.Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что в селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО в Крыму получили землю: подробностиВ Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участок

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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