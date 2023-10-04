Еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю
Павленко: еще восемь участников СВО из Ялты получили документы на земельные наделы
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЕще 8 участников СВО получили документы на земельные участки
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В Ялте еще восемь участников спецоперации на Украине получили документы на земельные наделы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Сегодня их (документы на земельные участки – ред.) вручили сотрудники республиканского МИЗО, мой заместитель Александра Пелишок, а также сотрудники Отдела по предоставлению земельных участков ДИЗО, которые принимали заявления и формировали пакеты документов", – написала мэр Ялты.
По ее информации, еще было вручено восемь пакетов документов.
"Процесс стартовал в апреле этого года – сертификаты уже получили 55 ялтинских защитников, еще порядка 200 заявлений в работе. Площадь каждого участка – 6 соток, все находятся в Сакском районе", – уточнила мэр.
Также Павленко напомнила, что выдача земли крымчанам-участникам СВО является мерой республиканской поддержки, разработанной в кратчайшие сроки. Землю ялтинцам-участникам СВО начали выдавать еще в середине апреля.
Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что в селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.
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