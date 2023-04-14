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В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр

В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр

Ялтинцам-участникам СВО начали выдавать землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T07:45

2023-04-14T07:45

2023-04-14T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ялтинцам-участникам СВО начали выдавать землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации Павленко, земельные наделы уже сформированы Министерством имущественных и земельных отношений.Площадь каждого участка около 600 квадратных метров, выдают пока в Сакском районе, затем в Ленинском, Раздольненском и Черноморском районах, отметила глава администрации.Также она уточнила, что в настоящее время "там проводятся работы по обустройству коммуникаций".Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиУчастники СВО в Крыму получили землю: подробностиВ Крыму участники СВО получили первые земельные участки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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