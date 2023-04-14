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В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр
В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр
Ялтинцам-участникам СВО начали выдавать землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T07:45
2023-04-14T07:45
2023-04-14T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ялтинцам-участникам СВО начали выдавать землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации Павленко, земельные наделы уже сформированы Министерством имущественных и земельных отношений.Площадь каждого участка около 600 квадратных метров, выдают пока в Сакском районе, затем в Ленинском, Раздольненском и Черноморском районах, отметила глава администрации.Также она уточнила, что в настоящее время "там проводятся работы по обустройству коммуникаций".Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиУчастники СВО в Крыму получили землю: подробностиВ Крыму участники СВО получили первые земельные участки
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В Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр
Мэр Ялты: власти начали выдавать сертификаты на землю ялтинцам-участникам СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ялтинцам-участникам СВО начали выдавать землю. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Стартовала выдача сертификатов на земельные участки ялтинцам-участникам СВО. В списке – первые 46 человек (сотрудники Росгвардии и ОМОНА)", - написала она.
По информации Павленко, земельные наделы уже сформированы Министерством имущественных и земельных отношений.
Площадь каждого участка около 600 квадратных метров, выдают пока в Сакском районе, затем в Ленинском, Раздольненском и Черноморском районах, отметила глава администрации.
Также она уточнила, что в настоящее время "там проводятся работы по обустройству коммуникаций".
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