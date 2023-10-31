https://crimea.ria.ru/20231031/bez-defitsita-nazvan-razmer-byudzheta-kryma-na-sleduyuschiy-god-1132444234.html

Без дефицита: назван размер бюджета Крыма на следующий год

Без дефицита: назван размер бюджета Крыма на следующий год - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Без дефицита: назван размер бюджета Крыма на следующий год

Бюджет Крыма на 2024 года будет бездефицитным и социально ориентированным. Об этом во вторник на заседании Совета министров сообщила вице-премьер республики -... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T13:26

2023-10-31T13:26

2023-10-31T14:44

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2024 года будет бездефицитным и социально ориентированным. Об этом во вторник на заседании Совета министров сообщила вице-премьер республики - министр финансов Крыма Ирина Кивико.Таким образом, прогноз общего дохода бюджета на 2024 год составляет 202,1 млн рублей, в том числе за счет реализации национализированных объектов. На 2025-й запланированы 210,4 млрд, на 2026-й - 166 млрд рублей, пояснила она.При этом расходы в 2024 году планируются в размере 204,2 млрд, а это значит, что будущий бюджетный год республика пройдет без бюджетного дефицита. Дополнительно возможна корректировка республиканской адресной инвестиционной программы - сейчас проект предусматривает 2,8 млрд рублей для реализации более чем 200 объектов в 2024 году, уточнила министр."Проект бюджета сохраняет все приоритеты, направленные на благополучие людей и выполнение в полном объеме социальных обязательств перед гражданами", - констатировала вице-премьер.Также Кивико призвала муниципалитеты усиливать работу по наполнению местных бюджетов. Неисполнение доходной части может обернуться недостаточной финансовой поддержкой в следующем году.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – властиС 1 января в России увеличат МРОТ – закон принят в первом чтенииКрым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения

https://crimea.ria.ru/20231026/sdelat-shkolu-luchshe-v-krymu-ucheniki-poluchat-dengi-na-voploschenie-idey-1132336952.html

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крым, совет министров рк, ирина кивико, минфин крыма, крымский бюджет, экономика, деньги, новости крыма