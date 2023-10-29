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Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения
Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения
Республика Крым существенно обогнала другие регионы страны по показателям уровня финансовой грамотности населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T16:46
2023-10-29T17:23
ирина кивико
экономика
минфин крыма
мнения
деньги
общество
финансы
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым существенно обогнала другие регионы страны по показателям уровня финансовой грамотности населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.В пятницу 27 октября премьер РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию по повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Основным целевым показателем стратегии является получение всеми школьниками и студентами колледжей базовых знаний по финансовой грамотности.При этом разработанные в регионе практики повышения финансовой грамотности уже третий год подряд входят в Каталог лучших практик субъектов Российской Федерации, не без гордости добавила глава республиканского минфина.Одной из причин столь высоких достижений Кивико назвала работу созданного на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Центра финансовой грамотности. На его базе не только разрабатывает успешные методики, но и проводят замечательные научно-практические конференции.По словам Кивико, Республика Крым опередила другие субъекты в вопросе популяризации финансовой грамотности по той причине, что в 2014-2015 годах многие его жители из-за недостаточной информированности и знаний оказывались в не очень приятных ситуациях.Чтобы искоренить подобную пагубную практику, по решению главы РК был создан Совет по финансовой грамотности. К его работе стали привлекать представителей вузов, Счетной палаты, финансистов, представителей Банка России, региональных коммерческих банков.В повестку заседаний включали и сейчас включают наиболее актуальные вопросы не только в сфере финграмотности, но и тонкости кредитования, внедрения новых платежных технологий и многое другое. За сравнительно небольшой период времени Республика Крым вошла в число регионов с высоким уровнем финансовой грамотности населения и в скором собирается войти в число регионов-лидеров, резюмировала Кивико.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозаймУмные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма
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ирина кивико, экономика, минфин крыма, мнения, деньги, общество, финансы
Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения

Кивико: Крым выходит в лидеры по уровню финансовой грамотности населения

16:46 29.10.2023 (обновлено: 17:23 29.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭлектронные торги
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым существенно обогнала другие регионы страны по показателям уровня финансовой грамотности населения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
В пятницу 27 октября премьер РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию по повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Основным целевым показателем стратегии является получение всеми школьниками и студентами колледжей базовых знаний по финансовой грамотности.

"При этом Республика Крым по праву считается одним из первопроходцев данного направления. Недавно в регионе прошла уже V Научно-методическая конференция по финграмотности. В этот раз мероприятие было посвящено финансовой грамотности в системе образования Республики Крым", – сообщила Кивико.

При этом разработанные в регионе практики повышения финансовой грамотности уже третий год подряд входят в Каталог лучших практик субъектов Российской Федерации, не без гордости добавила глава республиканского минфина.
Одной из причин столь высоких достижений Кивико назвала работу созданного на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Центра финансовой грамотности. На его базе не только разрабатывает успешные методики, но и проводят замечательные научно-практические конференции.
По словам Кивико, Республика Крым опередила другие субъекты в вопросе популяризации финансовой грамотности по той причине, что в 2014-2015 годах многие его жители из-за недостаточной информированности и знаний оказывались в не очень приятных ситуациях.

"Брали займы в микрофинансовых организациях под огромные проценты. К примеру – занимали 20 тысяч рублей, а по итогу вынуждены были вернуть 200 тысяч рублей. Подписывали договоры, не вчитываясь в их содержание, – перечислила министр. – Уровень знаний был такой, что "человеку нужны деньги, их дают, а на каких условиях, под какие проценты – совершенно не важно".

Чтобы искоренить подобную пагубную практику, по решению главы РК был создан Совет по финансовой грамотности. К его работе стали привлекать представителей вузов, Счетной палаты, финансистов, представителей Банка России, региональных коммерческих банков.
В повестку заседаний включали и сейчас включают наиболее актуальные вопросы не только в сфере финграмотности, но и тонкости кредитования, внедрения новых платежных технологий и многое другое. За сравнительно небольшой период времени Республика Крым вошла в число регионов с высоким уровнем финансовой грамотности населения и в скором собирается войти в число регионов-лидеров, резюмировала Кивико.
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Радио "Спутник в Крыму"Ирина КивикоЭкономикаМинфин КрымаМненияДеньгиОбществоФинансы
 
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