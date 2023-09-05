Рейтинг@Mail.ru
"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230905/umnye-dengi-dolgi-pered-bankami-i-vklady-krymchan-i-predpriyatiy-kryma-1131170936.html
"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма
"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2023
"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма
В Крыму сохраняется положительная динамика кредитования граждан и бизнеса. К началу III квартала розничный кредитный портфель вырос на четверть и превысил 115... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T13:06
2023-09-05T13:06
эксклюзивы риа новости крым
умные деньги
видео
экономика
банк россии
крым
кредит
крымский бизнес
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131170659_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_3557c2be4e2b9ad2c82c53aedce22edc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется положительная динамика кредитования граждан и бизнеса. К началу III квартала розничный кредитный портфель вырос на четверть и превысил 115 млрд рублей, в том числе 55 млрд рублей приходятся на ипотечные кредиты.Не менее активно кредитуются представители крымского бизнеса. За год объем займов для бизнеса вырос на треть и составил почти 139 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля наибольшую долю занимают кредиты в сфере оптовой и розничной торговли – 24,1%, транспорта и связи – 18,3%, обрабатывающей промышленности – 14,7%, а также предоставленные предприятиям, занятым операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 14,2%.Каким видам кредитования крымчане отдают предпочтение, насколько ответственно относятся к обязательствам перед банками. Повлияли ли общественно-политические события на уровень доверия населения к банковской системе, уменьшился или увеличился объем вкладов на счетах крымчан и в какой валюте они предпочитают хранить деньги – на эти и другие вопросы в рамках совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Читайте также на РИА Новости Крым:"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валютыЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/05/1131170659_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_decb5521477f4c26bfb77904033d8e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умные деньги, видео, экономика, банк россии, крым, кредит, крымский бизнес, новости крыма
"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма

Оперативные данные Банка Росси: динамика кредитования граждан и бизнеса Крыма

13:06 05.09.2023
 
Читать в
Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется положительная динамика кредитования граждан и бизнеса. К началу III квартала розничный кредитный портфель вырос на четверть и превысил 115 млрд рублей, в том числе 55 млрд рублей приходятся на ипотечные кредиты.
Не менее активно кредитуются представители крымского бизнеса. За год объем займов для бизнеса вырос на треть и составил почти 139 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля наибольшую долю занимают кредиты в сфере оптовой и розничной торговли – 24,1%, транспорта и связи – 18,3%, обрабатывающей промышленности – 14,7%, а также предоставленные предприятиям, занятым операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 14,2%.
Каким видам кредитования крымчане отдают предпочтение, насколько ответственно относятся к обязательствам перед банками. Повлияли ли общественно-политические события на уровень доверия населения к банковской системе, уменьшился или увеличился объем вкладов на счетах крымчан и в какой валюте они предпочитают хранить деньги – на эти и другие вопросы в рамках совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса
"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
ЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУмные деньгиВидеоЭкономикаБанк РоссииКрымКредитКрымский бизнесНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51В ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
15:38В Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву
14:47В МИДе прокомментировали провальные атаки украинских БПЛА на Крым
14:19Переговоры Путина и Эрдогана: что дали понять Украине
13:58Продавал валюту с рук: крымчанин ответит за махинации на 10 млн рублей
13:46Похолодание в Крыму: какой будет погода в ближайшие дни
13:36Телефон со взрывчаткой: в ЛНР пытались убить экс-главу таможни
13:30Сергей Шойгу отметил героизм бригады морской пехоты из Севастополя
13:19Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО
13:06"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма
13:04Гибель 13-летнего ребенка на трассе в Крыму – дело ушло в суд
12:38Работает российская ПВО: сбиты 159 HIMARS и больше тысячи вражеских БПЛА
12:26Ракетными ударами за месяц поражены 34 командных пункта ВСУ
12:17Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
12:03За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники
11:48ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах
11:30Жуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушку
10:51Водителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
10:29Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на Украину
10:06Новая отставка в Крыму: кто покинул пост министра
Лента новостейМолния