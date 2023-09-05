https://crimea.ria.ru/20230905/umnye-dengi-dolgi-pered-bankami-i-vklady-krymchan-i-predpriyatiy-kryma-1131170936.html

"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма

"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2023

"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма

В Крыму сохраняется положительная динамика кредитования граждан и бизнеса. К началу III квартала розничный кредитный портфель вырос на четверть и превысил 115... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T13:06

2023-09-05T13:06

2023-09-05T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется положительная динамика кредитования граждан и бизнеса. К началу III квартала розничный кредитный портфель вырос на четверть и превысил 115 млрд рублей, в том числе 55 млрд рублей приходятся на ипотечные кредиты.Не менее активно кредитуются представители крымского бизнеса. За год объем займов для бизнеса вырос на треть и составил почти 139 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля наибольшую долю занимают кредиты в сфере оптовой и розничной торговли – 24,1%, транспорта и связи – 18,3%, обрабатывающей промышленности – 14,7%, а также предоставленные предприятиям, занятым операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 14,2%.Каким видам кредитования крымчане отдают предпочтение, насколько ответственно относятся к обязательствам перед банками. Повлияли ли общественно-политические события на уровень доверия населения к банковской системе, уменьшился или увеличился объем вкладов на счетах крымчан и в какой валюте они предпочитают хранить деньги – на эти и другие вопросы в рамках совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает руководитель направления экономического отдела отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Читайте также на РИА Новости Крым:"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валютыЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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