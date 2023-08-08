https://crimea.ria.ru/20230808/umnye-dengi-vse-o-plyusakh-sbp-dlya-malogo-i-krupnogo-biznesa-1130608555.html

"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса

"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса - РИА Новости Крым, 08.08.2023

"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса

Возможности Системы быстрых платежей (СБП) выходят далеко за рамки привычных переводов между гражданами. СБП – современный инструмент, который позволяет бизнесу РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T18:55

2023-08-08T18:55

2023-08-08T18:55

экономика

общество

крым

совет эксперта

медиагруппа "россия сегодня"

банк россии

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умные деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Возможности Системы быстрых платежей (СБП) выходят далеко за рамки привычных переводов между гражданами. СБП – современный инструмент, который позволяет бизнесу мгновенно, безопасно и с минимальными затратами получать оплату за предоставленные товары или услуги.Эксперты выделяют четыре основные преимущества СБП для бизнеса: экономия на организации безналичных платежей в торговой точке, простота подключения, скорость переводов и минимальный размер комиссии для предприятий.Например, комиссия за прием безналичной оплаты – максимум 0,7% от суммы платежа. Для некоторых социально значимых сегментов бизнеса ее размер снижен до 0,4%, но не более 1500 рублей за одну транзакцию. А для компаний сферы ЖКХ с 1 мая 2023 года комиссия не может превышать 10 рублей.Какие еще возможности предоставляет СБП для бизнеса, как начать принимать оплату, есть ли необходимость в приобретении дополнительного оборудования – на эти и другие вопросы в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения Банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская.Читайте также на РИА Новости Крым:"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валютыВклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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