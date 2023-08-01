https://crimea.ria.ru/20230801/umnye-dengi-tsifrovoy-rubl--vse-o-novom-vide-natsionalnoy-valyuty-1130464711.html

"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты

"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты - РИА Новости Крым, 01.08.2023

"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты России. Основные положения закона о его обращении вступают в силу 1 августа 2023 года. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T11:31

2023-08-01T11:31

2023-08-01T11:31

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виктория зимненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Цифровой рубль – третья форма национальной валюты России. Основные положения закона о его обращении вступают в силу 1 августа 2023 года.В чем принципиальное отличие цифровой валюты от привычных наличных и безналичных денег, будет ли обязательным переход на цифровой рубль, чем он удобен, насколько защищен от действия мошенников, как технически можно будет его использовать? Об этих и других особенностях обращения цифрового рубля в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает советник экономический отделения Банка России по РК Виктория Зимненко.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистНовая форма национальной валюты появится в РоссииКак скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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