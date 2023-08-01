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"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты - РИА Новости Крым, 01.08.2023
"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
Цифровой рубль – третья форма национальной валюты России. Основные положения закона о его обращении вступают в силу 1 августа 2023 года. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T11:31
2023-08-01T11:31
эксклюзивы риа новости крым
умные деньги
банк россии
экономика
общество
медиагруппа "россия сегодня"
крым
финансы
совет эксперта
виктория зимненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Цифровой рубль – третья форма национальной валюты России. Основные положения закона о его обращении вступают в силу 1 августа 2023 года.В чем принципиальное отличие цифровой валюты от привычных наличных и безналичных денег, будет ли обязательным переход на цифровой рубль, чем он удобен, насколько защищен от действия мошенников, как технически можно будет его использовать? Об этих и других особенностях обращения цифрового рубля в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает советник экономический отделения Банка России по РК Виктория Зимненко.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистНовая форма национальной валюты появится в РоссииКак скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнение
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умные деньги, банк россии, экономика, общество, медиагруппа "россия сегодня", крым, финансы, совет эксперта, виктория зимненко, видео
"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты

Цифровой рубль: все о новой валюте России и особенностях ее обращения

11:31 01.08.2023
 
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Цифровой рубль – третья форма национальной валюты России. Основные положения закона о его обращении вступают в силу 1 августа 2023 года.
В чем принципиальное отличие цифровой валюты от привычных наличных и безналичных денег, будет ли обязательным переход на цифровой рубль, чем он удобен, насколько защищен от действия мошенников, как технически можно будет его использовать? Об этих и других особенностях обращения цифрового рубля в рамках совместного проекта региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает советник экономический отделения Банка России по РК Виктория Зимненко.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУмные деньгиБанк РоссииЭкономикаОбществоМедиагруппа "Россия сегодня"КрымФинансыСовет экспертаВиктория Зимненко
 
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