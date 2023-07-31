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"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму
"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму
Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T15:12
2023-07-31T16:56
умные деньги
банк россии
экономика
общество
медиагруппа "россия сегодня"
крым
финансы
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".Финансовый вопрос априори один из важных в повседневной жизни, но разбираться в тонкостях кредитования, сбережений и инвестирования порой просто нет времени. Еще сложнее – объяснить тонкости финансовых процессов детям и пожилым родителям. Как быть? Ответы найдете в проекте "Умные деньги".Простыми и понятными словами эксперты Банка России объяснят сложные экономические термины, научат оценивать риски финансовых операций и избегать на первый взгляд привлекательных, но порой необдуманных и опасных решений.24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле. Как будет работать цифровая валюта, в чем особенности ее обращения, чем цифровой рубль отличается от наличных и безналичных денег – смотрите в первом выпуске проекта "Умные деньги" во вторник, 1 августа.
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умные деньги, банк россии, экономика, общество, медиагруппа "россия сегодня", крым, финансы, совет эксперта, видео
"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму

РИА Новости Крым и Банк России в Крыму запускают совместный проект "Умные деньги"

15:12 31.07.2023 (обновлено: 16:56 31.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".
Финансовый вопрос априори один из важных в повседневной жизни, но разбираться в тонкостях кредитования, сбережений и инвестирования порой просто нет времени. Еще сложнее – объяснить тонкости финансовых процессов детям и пожилым родителям. Как быть? Ответы найдете в проекте "Умные деньги".
Простыми и понятными словами эксперты Банка России объяснят сложные экономические термины, научат оценивать риски финансовых операций и избегать на первый взгляд привлекательных, но порой необдуманных и опасных решений.
Цель проекта "Умные деньги" – помочь гражданам разобраться во всем многообразии мира финансов, научиться видеть риски и выбирать действительно нужные и полезные в конкретной ситуации инструменты.
24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле. Как будет работать цифровая валюта, в чем особенности ее обращения, чем цифровой рубль отличается от наличных и безналичных денег – смотрите в первом выпуске проекта "Умные деньги" во вторник, 1 августа.
Умные деньгиБанк РоссииЭкономикаОбществоМедиагруппа "Россия сегодня"КрымФинансыСовет эксперта
 
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