https://crimea.ria.ru/20230731/umnye-dengi-novyy-proekt-ria-novosti-krym-i-banka-rossii-v-krymu-1130346430.html

"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму

"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023

"Умные деньги": новый проект РИА Новости Крым и Банка России в Крыму

Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T15:12

2023-07-31T15:12

2023-07-31T16:56

умные деньги

банк россии

экономика

общество

медиагруппа "россия сегодня"

крым

финансы

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".Финансовый вопрос априори один из важных в повседневной жизни, но разбираться в тонкостях кредитования, сбережений и инвестирования порой просто нет времени. Еще сложнее – объяснить тонкости финансовых процессов детям и пожилым родителям. Как быть? Ответы найдете в проекте "Умные деньги".Простыми и понятными словами эксперты Банка России объяснят сложные экономические термины, научат оценивать риски финансовых операций и избегать на первый взгляд привлекательных, но порой необдуманных и опасных решений.24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле. Как будет работать цифровая валюта, в чем особенности ее обращения, чем цифровой рубль отличается от наличных и безналичных денег – смотрите в первом выпуске проекта "Умные деньги" во вторник, 1 августа.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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