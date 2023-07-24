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Новая форма национальной валюты появится в России
Новая форма национальной валюты появится в России - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Новая форма национальной валюты появится в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T17:44
2023-07-24T17:44
2023-07-24T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы России.Закон о цифровом рубле был принят Госдумой во втором и третьем чтении 11 июля 2023 года. В силу он вступил после его подписания 24 июля президентом. Теперь россияне смогут хранить деньги не только в наличной форме и на банковских картах, но и в цифровых кошельках.Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что перевести в цифровые деньги можно будет до 300 тысяч рублей. Внутри платформы лимита не будет. Важно понимать, что это не накопительный счет, поэтому проценты не начисляются.Доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через традиционные дистанционные каналы банковского обслуживания: мобильные приложения, веб-интерфейсы на сайте банков.Тестирование цифрового рубля, вероятно, начнется уже в августе этого года. А широкого ввести его в использование планируют с 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнениеБанк России принял решение повысить ключевую ставкуРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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экономика, рубль, цифровой рубль, курс рубля, центробанк рф, государственная дума рф, закон и право
Новая форма национальной валюты появится в России
Национальная валюта пополнится цифровым рублем – Госдума
17:44 24.07.2023 (обновлено: 18:06 24.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы России.
"У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Оператором платформы, согласно закону, становится Банк России", - говорится в сообщении.
Закон о цифровом рубле был принят Госдумой во втором и третьем чтении 11 июля 2023 года. В силу он вступил после его подписания 24 июля президентом. Теперь россияне смогут хранить деньги не только в наличной форме и на банковских картах, но и в цифровых кошельках.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что перевести в цифровые деньги
можно будет до 300 тысяч рублей. Внутри платформы лимита не будет. Важно понимать, что это не накопительный счет, поэтому проценты не начисляются.
Доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через традиционные дистанционные каналы банковского обслуживания: мобильные приложения, веб-интерфейсы на сайте банков.
Тестирование цифрового рубля, вероятно, начнется уже в августе этого года. А широкого ввести его в использование планируют с 2025 года.
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