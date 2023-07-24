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Новая форма национальной валюты появится в России

Новая форма национальной валюты появится в России - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Новая форма национальной валюты появится в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T17:44

2023-07-24T17:44

2023-07-24T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы России.Закон о цифровом рубле был принят Госдумой во втором и третьем чтении 11 июля 2023 года. В силу он вступил после его подписания 24 июля президентом. Теперь россияне смогут хранить деньги не только в наличной форме и на банковских картах, но и в цифровых кошельках.Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что перевести в цифровые деньги можно будет до 300 тысяч рублей. Внутри платформы лимита не будет. Важно понимать, что это не накопительный счет, поэтому проценты не начисляются.Доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через традиционные дистанционные каналы банковского обслуживания: мобильные приложения, веб-интерфейсы на сайте банков.Тестирование цифрового рубля, вероятно, начнется уже в августе этого года. А широкого ввести его в использование планируют с 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнениеБанк России принял решение повысить ключевую ставкуРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, цифровой рубль, курс рубля, центробанк рф, государственная дума рф, закон и право