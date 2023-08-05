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Вклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Вклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФ
Вклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФ - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Вклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФ
Объем сберегательных вкладов крымчан в российских банках превысил 150 млрд рублей на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T08:44
2023-08-05T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. Объем сберегательных вкладов крымчан в российских банках превысил 150 млрд рублей на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Уточняется, за год сбережения крымчан выросли почти на 21%, что превышает показатель по стране (+19,4%) и Южному федеральному округу (+20%). Почти все средства или 99% размещены в рублях.Глава отделения также отметил, что розничный кредитный портфель в регионе на начало третьего квартала увеличился на 25,5% и превысил 115 млрд рублей. Темп прироста кредитования в регионе также опережал показатель в целом по стране (+18%) и Южному федеральному округу (+23,3%).По оценкам специалистов Банка России, вклад в положительную динамику внесли как жилищные, так и потребительские кредиты. Так, ипотечный портфель в регионе на 1 июля превысил 55 млрд рублей. Рост год к году составил 32,5%. Его доля в розничном кредитном портфеле составила 48%. Портфель потребительских кредитов за год вырос на 19,7% и на начало июля текущего года составил почти 60 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнотЗачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения ценЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой
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новости крыма, банк россии, деньги, финансы, экономика, общество, крым
Вклады крымчан превысили 150 млрд рублей — Центробанк РФ

Банк России: крымчане накопили более 150 млрд рублей на сберегательных счётах

08:44 05.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции
Сотрудница банка проводит денежные операции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 авг - РИА Новости Крым. Объем сберегательных вкладов крымчан в российских банках превысил 150 млрд рублей на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Жители Республики Крым разместили в банках почти 154 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу)", – говорится в сообщении.

Уточняется, за год сбережения крымчан выросли почти на 21%, что превышает показатель по стране (+19,4%) и Южному федеральному округу (+20%).
Почти все средства или 99% размещены в рублях.

"Сбережения жителей традиционно являются основным источником средств, привлеченных банками: на начало июля их доля превысила 57% от общего объема", – сообщил руководитель отделения Банка России по РК Игорь Цветков.

Глава отделения также отметил, что розничный кредитный портфель в регионе на начало третьего квартала увеличился на 25,5% и превысил 115 млрд рублей. Темп прироста кредитования в регионе также опережал показатель в целом по стране (+18%) и Южному федеральному округу (+23,3%).
По оценкам специалистов Банка России, вклад в положительную динамику внесли как жилищные, так и потребительские кредиты. Так, ипотечный портфель в регионе на 1 июля превысил 55 млрд рублей. Рост год к году составил 32,5%. Его доля в розничном кредитном портфеле составила 48%. Портфель потребительских кредитов за год вырос на 19,7% и на начало июля текущего года составил почти 60 млрд рублей.
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