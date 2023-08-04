https://crimea.ria.ru/20230804/v-krymu-vtroe-sokratilos-chislo-vyyavlennykh-poddelnykh-banknot-1130534144.html
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот - РИА Новости Крым, 04.08.2023
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот
За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T20:11
2023-08-04T20:11
2023-08-04T20:11
банк
общество
происшествия
россия
крым
новости
новости крыма
банк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Как пояснил руководитель отделением Банка России в Крым эту Игорь Цветков, при любом сомнении в подлинности денег гражданам необходимо обратиться за бесплатной экспертизой в любой коммерческий банк.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, проверить признаки подлинности банкноты можно и самостоятельно в разделе сайта регулятора или через специальное мобильное приложение.Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения ценЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк, общество, происшествия, россия, крым, новости, новости крыма, банк россии
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот
В Крыму за полгода выявили 80 поддельных банкнот: 5000 рублей в приоритете