https://crimea.ria.ru/20230804/v-krymu-vtroe-sokratilos-chislo-vyyavlennykh-poddelnykh-banknot-1130534144.html

В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот

В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот - РИА Новости Крым, 04.08.2023

В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот

За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T20:11

2023-08-04T20:11

2023-08-04T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Как пояснил руководитель отделением Банка России в Крым эту Игорь Цветков, при любом сомнении в подлинности денег гражданам необходимо обратиться за бесплатной экспертизой в любой коммерческий банк.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, проверить признаки подлинности банкноты можно и самостоятельно в разделе сайта регулятора или через специальное мобильное приложение.Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения ценЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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