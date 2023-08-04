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В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот - РИА Новости Крым, 04.08.2023
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот
За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T20:11
2023-08-04T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Как пояснил руководитель отделением Банка России в Крым эту Игорь Цветков, при любом сомнении в подлинности денег гражданам необходимо обратиться за бесплатной экспертизой в любой коммерческий банк.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, проверить признаки подлинности банкноты можно и самостоятельно в разделе сайта регулятора или через специальное мобильное приложение.Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения ценЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой
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банк, общество, происшествия, россия, крым, новости, новости крыма, банк россии
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот

В Крыму за полгода выявили 80 поддельных банкнот: 5000 рублей в приоритете

20:11 04.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. За первое полугодие в Крыму выявлено 80 купюр с признаками подделки, что втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
"С января по июнь обнаружено 58 поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей или на 138 меньше, чем за такой же период прошлого года. Также из оборота также изъято 10 двухтысячных фальшивых купюр, 11 – тысячных и одна 500-рублевая банкнота", – говорится в сообщении.
Как пояснил руководитель отделением Банка России в Крым эту Игорь Цветков, при любом сомнении в подлинности денег гражданам необходимо обратиться за бесплатной экспертизой в любой коммерческий банк.
"Банкнота может оказаться просто ветхой, в таком случае ее обменяют на платежеспособную. Если же купюру признают поддельной, ее изымут и передадут в правоохранительные органы", – сказал Цветков.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, проверить признаки подлинности банкноты можно и самостоятельно в разделе сайта регулятора или через специальное мобильное приложение.
Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с отделением Банка России по Республике Крым запускают совместный проект "Умные деньги".
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