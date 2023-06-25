https://crimea.ria.ru/20230625/bank-rossii-v-krymu-kak-opredelit-podlinnost-banknot-v-5-i-10-rubley-1129603702.html

Банк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублей

Банк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублей - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Банк России в Крыму: как определить подлинность банкнот в 5 и 10 рублей

Обновленные банкноты номиналом пять и десять рублей поступили в обращение в Крыму. Об особенностях новых купюр РИА Новости Крым рассказала ведущий эксперт... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-25T08:28

2023-06-25T08:28

2023-06-24T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Обновленные банкноты номиналом пять и десять рублей поступили в обращение в Крыму. Об особенностях новых купюр РИА Новости Крым рассказала ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Республике Крым Банка России Наталья Носова.Ведущий эксперт отметила, что банкноты появились на полуострове в мае. Их уже можно встретить в кассах магазинов, аптек и торговых центров. Эти купюры – официальные деньги, которыми можно расплатиться за товары и услуги.Причиной перевыпуска стали высокая себестоимость металлических денег, а также тот факт, что они не так активно используются в платежном обороте – кто-то хранит их в копилках, кто-то теряет. Решить проблему низкой износостойкости бумажных денег удалось при помощи усиления слоем специального лака. Если появились сомнения в подлинности таких банкнот, их можно самостоятельно проверить по защитным признакам, продолжила собеседница."На пятирублевой банкноте водяные знаки расположены на купонных полях: на узком – цифровое обозначение номинала, на широком – Софийский собор в Великом Новгороде. В бумагу внедрена прозрачная защитная нить шириной 1 мм, на просвет на ней видны повторяющиеся сочетания букв и цифр "ЦБР 5", – пояснила Носова.Кроме того, при рассматривании под острым углом к поверхности, против источника света, на орнаментальной ленте становятся видны буквы "РР". В зависимости от ориентации банкноты, буквы будут выглядеть светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне.С помощью лупы на оборотной стороне можно различить микротекст. В нижней части банкнот расположен негативный микротекст в виде темных полос со светлым повторяющимся текстом "ЦБР 5". Метка для людей с ослабленным зрением и текст "Билет Банка России" обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь."Банкнота номиналом 10 рублей образца 1997 года, модификации 2004 года изготовлена на высококачественной хлопковой бумаге светло-желтого оттенка. Основные изображения – это мост через Енисей и часовня в Красноярске на лицевой стороне и плотина Красноярской ГЭС на оборотной", – продолжила Носова.Преобладающие цвета этой банкноты – темно-зеленый и темно-коричневый. На лицевой стороне, справа от рельефных знаков, для людей с ослабленным зрением находится вертикально расположенный текст "Модификация 2004 г".Кроме того, на купонных полях банкнот расположены водяные знаки: на узком – цифровое обозначение номинала, на широком – часовня в Красноярске. Металлизированная ныряющая нить, пять ее участков выходят на поверхность банкноты с оборотной стороны. На просвет она выглядит сплошной темной полосой.С помощью лупы на оборотной стороне можно различить микротекст. В нижней части банкноты расположены горизонтальные двойные полосы микротекста, состоящие из позитивных повторяющихся чисел 10 и негативные полосы с повторяющимся светлым текстом "ЦБР 10". При рассматривании банкноты под острым углом к поверхности, против источника света, на орнаментальной ленте становятся видны буквы "РР". В зависимости от ориентации банкноты буквы будут выглядеть светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне. Метка для людей с ослабленным зрением и текст "Билет Банка России" обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь.Полный перечень признаков подлинности банкнот можно найти в разделе "Наличное денежное обращение" на сайте Банка России или в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России", который можно установить на любой смартфон.Как пояснила ведущий эксперт, если у человека возникли сомнения в подлинности какой-либо банкноты, он может отнести ее в отделение любого коммерческого банка на бесплатную экспертизу. В случае подтверждения подлинности, деньги вернут владельцу, если же купюра окажется поддельной – ее изымут и передадут правоохранителям.Ранее в пресс-служба ЦБ сообщили о выпуске в обращение памятных монет "Смешарики" серии "Российская (советская) мультипликация" – из серебра и недрагоценных металлов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ЦБ возвращает бумажные "десятки": ждать ли снижения ценЦБ России выпустил новую серебряную монету серии "Космос"ЦБ представил новую сторублевую банкноту с усовершенствованной защитой

https://crimea.ria.ru/20230330/kak-skoro-nalichnye-dengi-vyydut-iz-oborota-v-rossii--mnenie-1127852570.html

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банк россии, крым, деньги, наталья носова, общество, экономика