https://crimea.ria.ru/20220713/tsb-rossii-vypustil-novuyu-serebryanuyu-monetu-serii-kosmos-1123832153.html

ЦБ России выпустил новую серебряную монету серии "Космос"

ЦБ России выпустил новую серебряную монету серии "Космос" - РИА Новости Крым, 13.07.2022

ЦБ России выпустил новую серебряную монету серии "Космос"

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "Первый групповой космический полет", посвященную выходу в космос двух кораблей "Восток-3" и... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T19:18

2022-07-13T19:18

2022-07-13T19:18

банк россии

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новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету "Первый групповой космический полет", посвященную выходу в космос двух кораблей "Восток-3" и "Восток-4". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.Номинал серебряной монеты серии "Космос" – три рубля. Масса драгметалла в сплаве – 31,1 грамма.На ее лицевой стороне – рельефное изображение Государственного герба РФ, на оборотной – также рельефно выполненные изображения космических кораблей на фоне Земли, восходящего Солнца и звезд в технике лазерного матирования. По окружности – надпись: "Первый групповой космический полет Восток-3 Восток-4 11.08.1962 – 15.08.1962".Монета качества "пруф" (самое высокое качество чеканки – ред.) посвящена 60-летию со дня одновременного запуска в космос двух кораблей, экипажи которых провели в полете рекордное на тот момент время – 94 часа 22 минуты.Монета выпущена тиражом 3 тысячи штук."Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", – уточнили в банке.Весной, ЦБР анонсировал выпуск двух новых банкнот.

https://crimea.ria.ru/20220630/tsb-predstavil-novuyu-storublevuyu-banknotu-s-usovershenstvovannoy-zaschitoy-1123705282.html

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банк россии, экономика, новости