https://crimea.ria.ru/20230601/monety-so-smeshariki-vypustil-tsb-v-den-zaschity-detey-1129135979.html

Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей

Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей

Банк России с 1 июня выпускает выпускает в обращение памятные монеты "Смешарики" серии "Российская (советская) мультипликация" – из серебра и недрагоценных... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T21:45

2023-06-01T21:45

2023-06-01T22:00

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Банк России с 1 июня выпускает выпускает в обращение памятные монеты "Смешарики" серии "Российская (советская) мультипликация" – из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.Всего банк выпускает 8 тысяч монет серии "Смешарики".Из них 7 тысяч – серебряные, номиналом 3 рубля. Диаметр такой монеты из драгметалла – 39 мм. "Мультяшная" сторона имеет цветное покрытие.С лицевой стороны – стандартные элементы: рельефное изображение государственного герба РФ, надписи "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ" и номинал "3 РУБЛЯ", а также дата – 2023 г., обозначение металла в периодической системе элементов Менделеева, проба (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгметалла в чистоте (31,1 г).Еще тысяча монет номиналом 25 рублей – из недрагоценных металлов.Из них 150 тоже с цветными Смешариками, это монеты из медно-никелевого сплава. Тиражом 850 штук выпущены монеты из стали с никелевым покрытием, изображение героев мультфильма на них рельефное. Диаметр и тех, и других – 27 мм.Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.Образы Смешариков популярны уже 20 лет. Круглые жители Ромашковой долины – герои одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году. В мультисториях Смешарики попадают в различные ситуации, решают проблемы, познают себя и мир.Читайте также на РИА Новости Крым:В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, деньги, памятные монеты, день защиты детей, общество, финансы, экономика, новости