https://crimea.ria.ru/20230601/monety-so-smeshariki-vypustil-tsb-v-den-zaschity-detey-1129135979.html
Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
Банк России с 1 июня выпускает выпускает в обращение памятные монеты "Смешарики" серии "Российская (советская) мультипликация" – из серебра и недрагоценных... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T21:45
2023-06-01T21:45
2023-06-01T22:00
банк россии
деньги
памятные монеты
день защиты детей
общество
финансы
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129135851_24:0:799:436_1920x0_80_0_0_603b90fb4c762d3628eceb64fbc453f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Банк России с 1 июня выпускает выпускает в обращение памятные монеты "Смешарики" серии "Российская (советская) мультипликация" – из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.Всего банк выпускает 8 тысяч монет серии "Смешарики".Из них 7 тысяч – серебряные, номиналом 3 рубля. Диаметр такой монеты из драгметалла – 39 мм. "Мультяшная" сторона имеет цветное покрытие.С лицевой стороны – стандартные элементы: рельефное изображение государственного герба РФ, надписи "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ" и номинал "3 РУБЛЯ", а также дата – 2023 г., обозначение металла в периодической системе элементов Менделеева, проба (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгметалла в чистоте (31,1 г).Еще тысяча монет номиналом 25 рублей – из недрагоценных металлов.Из них 150 тоже с цветными Смешариками, это монеты из медно-никелевого сплава. Тиражом 850 штук выпущены монеты из стали с никелевым покрытием, изображение героев мультфильма на них рельефное. Диаметр и тех, и других – 27 мм.Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.Образы Смешариков популярны уже 20 лет. Круглые жители Ромашковой долины – герои одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году. В мультисториях Смешарики попадают в различные ситуации, решают проблемы, познают себя и мир.Читайте также на РИА Новости Крым:В Банке России прокомментировали уровень инфляции в новых регионах Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129135851_121:0:702:436_1920x0_80_0_0_a17c79cec68e634db44fa13c2e7fa177.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, деньги, памятные монеты, день защиты детей, общество, финансы, экономика, новости
Монеты со Смешариками выпустил ЦБ в День защиты детей
Центробанк выпустил памятные монеты со Смешариками в День защиты детей
21:45 01.06.2023 (обновлено: 22:00 01.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Банк России с 1 июня выпускает выпускает в обращение памятные монеты "Смешарики" серии "Российская (советская) мультипликация" – из серебра и недрагоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
Всего банк выпускает 8 тысяч монет серии "Смешарики".
Из них 7 тысяч – серебряные, номиналом 3 рубля. Диаметр такой монеты из драгметалла – 39 мм. "Мультяшная" сторона имеет цветное покрытие.
"На оборотной стороне монеты расположены выполненные в цвете изображения героев мультфильма на фоне рельефного изображения домика одного из героев; вверху по окружности имеется рельефная надпись: "СМЕШАРИКИ", – сообщает регулятор.
С лицевой стороны – стандартные элементы: рельефное изображение государственного герба РФ, надписи "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ" и номинал "3 РУБЛЯ", а также дата – 2023 г., обозначение металла в периодической системе элементов Менделеева, проба (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгметалла в чистоте (31,1 г).
Еще тысяча монет номиналом 25 рублей – из недрагоценных металлов.
Из них 150 тоже с цветными Смешариками, это монеты из медно-никелевого сплава. Тиражом 850 штук выпущены монеты из стали с никелевым покрытием, изображение героев мультфильма на них рельефное. Диаметр и тех, и других – 27 мм.
Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Образы Смешариков популярны уже 20 лет. Круглые жители Ромашковой долины – герои одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году. В мультисториях Смешарики попадают в различные ситуации, решают проблемы, познают себя и мир.
Читайте также на РИА Новости Крым: