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Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть
Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть
Кредитный портфель крымских предприятий за год вырос более чем на 30% и по итогам первого квартала текущего года составил около 127 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T10:02
2023-05-25T10:02
2023-05-25T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кредитный портфель крымских предприятий за год вырос более чем на 30% и по итогам первого квартала текущего года составил около 127 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.Темпы прироста кредитного портфеля крымского бизнеса на 18% выше, чем по стране, и на 26% больше, чем по Южному федеральному округу.Положительная динамика наблюдается в кредитовании как малого и среднего (МСП), так и крупного бизнеса. Так, кредитный портфель МСП за год вырос на 44,7% и превысил 51 млрд рублей, крупного бизнеса – на 22,5% и составил 75,4 млрд рублей.Среди отраслей на первом месте по объемам кредитования – торговля (24,6%), на втором – транспорт и связь (19,5%). При этом почти втрое вырос портфель кредитов, выданных предприятиям обрабатывающей промышленности (15,8%).Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублейПортфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%Крымские предприниматели стали чаще брать кредиты
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экономика, крым, новости, банк, банк россии, новости крыма, кредит
Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть
ЦБ: кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на 30% и составил 127 млрд рублей
10:02 25.05.2023 (обновлено: 10:12 25.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кредитный портфель крымских предприятий за год вырос более чем на 30% и по итогам первого квартала текущего года составил около 127 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.
"За год портфель кредитов, выданных банками предприятиям Республики Крым, вырос на 30,6% и на 1 апреля текущего года составил 126,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Темпы прироста кредитного портфеля крымского бизнеса на 18% выше, чем по стране, и на 26% больше, чем по Южному федеральному округу.
Положительная динамика наблюдается в кредитовании как малого и среднего (МСП), так и крупного бизнеса. Так, кредитный портфель МСП за год вырос на 44,7% и превысил 51 млрд рублей, крупного бизнеса – на 22,5% и составил 75,4 млрд рублей.
"В первом квартале 2023 года организациям и предпринимателям региона было выдано 42 млрд рублей кредитов – это почти на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Росту кредитования крымского бизнеса продолжает способствовать инвестиционная привлекательность республики. Кроме того, высокий спрос на кредиты во многом обусловлен действием льготных государственных программ", – отметил руководитель крымского отделения ЦБ Игорь Цветков.
Среди отраслей на первом месте по объемам кредитования – торговля (24,6%), на втором – транспорт и связь (19,5%). При этом почти втрое вырос портфель кредитов, выданных предприятиям обрабатывающей промышленности (15,8%).
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