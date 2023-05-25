https://crimea.ria.ru/20230525/kreditnyy-portfel-predpriyatiy-kryma-za-god-vyros-na-tret-1128950700.html

Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть

Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть

Кредитный портфель крымских предприятий за год вырос более чем на 30% и по итогам первого квартала текущего года составил около 127 миллиардов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T10:02

2023-05-25T10:02

2023-05-25T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Кредитный портфель крымских предприятий за год вырос более чем на 30% и по итогам первого квартала текущего года составил около 127 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.Темпы прироста кредитного портфеля крымского бизнеса на 18% выше, чем по стране, и на 26% больше, чем по Южному федеральному округу.Положительная динамика наблюдается в кредитовании как малого и среднего (МСП), так и крупного бизнеса. Так, кредитный портфель МСП за год вырос на 44,7% и превысил 51 млрд рублей, крупного бизнеса – на 22,5% и составил 75,4 млрд рублей.Среди отраслей на первом месте по объемам кредитования – торговля (24,6%), на втором – транспорт и связь (19,5%). При этом почти втрое вырос портфель кредитов, выданных предприятиям обрабатывающей промышленности (15,8%).Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублейПортфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%Крымские предприниматели стали чаще брать кредиты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, новости, банк, банк россии, новости крыма, кредит