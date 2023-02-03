https://crimea.ria.ru/20230203/kreditnyy-portfel-krymchan-prevysil-100-milliardov-rubley-1126759549.html

Кредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублей

Кредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Кредитный портфель крымчан превысил 100 миллиардов рублей

Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос на 14% и на 1 января 2023 года составил более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T12:06

2023-02-03T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос на 14% и на 1 января 2023 года составил более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.Как отмечает регулятор, темпы прироста кредитования населения в Крыму по-прежнему превышают значения по стране (+9,8%) и Южному федеральному округу (+12,6%).По данным ЦБ, наибольший вклад в динамику кредитования внесла ипотека. На ее долю приходится более 47% розничного кредитования. На начало 2023 года портфель ипотечных жилищных кредитов крымчан составил 47,5 млрд рублей и за год вырос на 22,5%.Портфель потребительских кредитов за год вырос на 7,4% и на начало текущего года превысил 52,6 млрд рублей.В свою очередь привлеченные средства жителей республики на 1 января составили почти 150 млрд рублей. Темп их прироста в Республике Крым (10,4%) по-прежнему превышает показатель по стране (+5,4%) и Южному федеральному округу (+9,9%).Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком >>"Положительная динамика в регионе обусловлена сохранением сберегательной активности населения в том числе благодаря более привлекательным, чем годом ранее, условиям по вкладам", – пояснил регулятор.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимостиКрымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в РоссииГде откроются отделения Сбербанка в Крыму

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крым, экономика, банк россии, общество, новости крыма, россия, юфо