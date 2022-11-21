https://crimea.ria.ru/20221121/krymskiy-biznes-stal-liderom-po-uvelicheniyu-kreditnogo-portfelya-v-rossii-1125482932.html

Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России

Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России

Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ с 20% в феврале до 7,5% в сентябре позволило предприятиям Крыма более активно привлекать заемные средства для ведения... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T18:42

2022-11-21T18:42

2022-11-21T18:42

крым

экономика

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ с 20% в феврале до 7,5% в сентябре позволило предприятиям Крыма более активно привлекать заемные средства для ведения операционной деятельности. Об этом свидетельствуют опубликованные регулятором данные."За год кредитный портфель предприятий республики вырос на 35,5% и на начало IV квартала составил почти 112 млрд рублей", – говорится в сообщении.При этом подчеркивается, что темпы прироста в регионе превысили средние значения по стране на 13,8% и по ЮФО на 31,5%.По мнению руководителя отделения Банка России в Крыму Игоря Цветкова, положительное влияние на доступность заемных средств для бизнеса оказало введение различных государственных льготных программ кредитования."Это поддержало предпринимательскую активность в регионе в период структурной перестройки экономики", – сказал Цветков.Согласно данным ЦБ, за кредитами активно обращались как представители малого и среднего бизнеса (МСП – ред), так и крупные предприятия. В частности, кредитный портфель МСП на 1 октября увеличился на 44% и достиг 38,2 млрд рублей, годовой прирост портфеля крупного бизнеса составил 31,5% и составил 73,6 млрд рублей.Лидерами по получению кредитов стали торговые предприятия, нарастившие кредитный портфель почти в 2,5 раза. Это связано с ростом потребности в оборотных средствах на фоне изменения схем расчетов с поставщиками и удлинения логистических цепочек. Кроме того, средства понадобились для поддержания ассортимента на необходимом уровне.Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых будет препятствовать развитию экономики РФ и росту объемов промышленного производства.

https://crimea.ria.ru/20221107/pochemu-krymchane-stali-brat-bolshe-kreditov-na-zhile--mnenie-eksperta-1125268837.html

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крым, экономика, банк россии