Рейтинг@Mail.ru
Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221121/krymskiy-biznes-stal-liderom-po-uvelicheniyu-kreditnogo-portfelya-v-rossii-1125482932.html
Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России
Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России
Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ с 20% в феврале до 7,5% в сентябре позволило предприятиям Крыма более активно привлекать заемные средства для ведения... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T18:42
2022-11-21T18:42
крым
экономика
банк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24c6e6449337bc2a8eaca78f039cf2d6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ с 20% в феврале до 7,5% в сентябре позволило предприятиям Крыма более активно привлекать заемные средства для ведения операционной деятельности. Об этом свидетельствуют опубликованные регулятором данные."За год кредитный портфель предприятий республики вырос на 35,5% и на начало IV квартала составил почти 112 млрд рублей", – говорится в сообщении.При этом подчеркивается, что темпы прироста в регионе превысили средние значения по стране на 13,8% и по ЮФО на 31,5%.По мнению руководителя отделения Банка России в Крыму Игоря Цветкова, положительное влияние на доступность заемных средств для бизнеса оказало введение различных государственных льготных программ кредитования."Это поддержало предпринимательскую активность в регионе в период структурной перестройки экономики", – сказал Цветков.Согласно данным ЦБ, за кредитами активно обращались как представители малого и среднего бизнеса (МСП – ред), так и крупные предприятия. В частности, кредитный портфель МСП на 1 октября увеличился на 44% и достиг 38,2 млрд рублей, годовой прирост портфеля крупного бизнеса составил 31,5% и составил 73,6 млрд рублей.Лидерами по получению кредитов стали торговые предприятия, нарастившие кредитный портфель почти в 2,5 раза. Это связано с ростом потребности в оборотных средствах на фоне изменения схем расчетов с поставщиками и удлинения логистических цепочек. Кроме того, средства понадобились для поддержания ассортимента на необходимом уровне.Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых будет препятствовать развитию экономики РФ и росту объемов промышленного производства.
https://crimea.ria.ru/20221107/pochemu-krymchane-stali-brat-bolshe-kreditov-na-zhile--mnenie-eksperta-1125268837.html
https://crimea.ria.ru/20220815/gde-i-kak-vzyat-dengi-dlya-biznesa-v-krymu-1124131128.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0b/1118927887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4857404cefbb4a61d2cfa0b6b800e54.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, экономика, банк россии
Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России

Кредитный портфель крымских предприятий достиг 112 млрд рублей - ЦБ

18:42 21.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги на фоне графика
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ с 20% в феврале до 7,5% в сентябре позволило предприятиям Крыма более активно привлекать заемные средства для ведения операционной деятельности. Об этом свидетельствуют опубликованные регулятором данные.
"За год кредитный портфель предприятий республики вырос на 35,5% и на начало IV квартала составил почти 112 млрд рублей", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что темпы прироста в регионе превысили средние значения по стране на 13,8% и по ЮФО на 31,5%.
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖЕЙ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 21:06
Почему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
По мнению руководителя отделения Банка России в Крыму Игоря Цветкова, положительное влияние на доступность заемных средств для бизнеса оказало введение различных государственных льготных программ кредитования.
"Это поддержало предпринимательскую активность в регионе в период структурной перестройки экономики", – сказал Цветков.
Согласно данным ЦБ, за кредитами активно обращались как представители малого и среднего бизнеса (МСП – ред), так и крупные предприятия. В частности, кредитный портфель МСП на 1 октября увеличился на 44% и достиг 38,2 млрд рублей, годовой прирост портфеля крупного бизнеса составил 31,5% и составил 73,6 млрд рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 03:31Радио "Спутник в Крыму"
Где и как взять деньги для бизнеса в Крыму
Лидерами по получению кредитов стали торговые предприятия, нарастившие кредитный портфель почти в 2,5 раза. Это связано с ростом потребности в оборотных средствах на фоне изменения схем расчетов с поставщиками и удлинения логистических цепочек. Кроме того, средства понадобились для поддержания ассортимента на необходимом уровне.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев выразил мнение, что сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых будет препятствовать развитию экономики РФ и росту объемов промышленного производства.
 
КрымЭкономикаБанк России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56Ремонт трассы Харьков – Симферополь: круглосуточно и по стандартам РФ
18:42Крымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России
18:05Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую
17:41Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы
17:37Семьи мобилизованных работников химзаводов в Крыму получат по 100 тыс руб
16:31В Крыму директор предприятия сокрыл от уплаты налогов 13 млн рублей
16:09Путин подписал закон о статусе ветеранов для добровольцев-участников СВО
15:52Как в Белгородской области решат жилищный вопрос в приграничных районах
15:41На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту
15:34Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
15:28Украина хочет наладить производство западного оружия
15:21ВС РФ поразили стрелявшую по Белгородской области РСЗО
15:10ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Херсоном
15:03Армия России пресекла все попытки наступления украинских боевиков
14:55Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
14:51Губернатор Севастополя объяснил "стрельбы по воде в море"
14:12Сомализация и распад: с чем подошла Украина к девятой годовщине майданов
13:52Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов
13:36Севастополь отправил Мелитополю партию шефской помощи
13:16Избил и ограбил: крымчанин осужден за разбойное нападение на женщину
Лента новостейМолния