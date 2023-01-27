https://crimea.ria.ru/20230127/dengi-konchilis-kredit-ostalsya-kak-pravilno-rasschitatsya-s-bankom-1126609292.html

Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком

Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком

Если заемщик не рассчитал свои финансовые возможности и не может выплачивать кредит на оговоренных условиях, стоит обратиться к банку за реструктуризацией... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T07:38

2023-01-27T07:38

2023-01-27T07:38

общество

роскачество

совет эксперта

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Если заемщик не рассчитал свои финансовые возможности и не может выплачивать кредит на оговоренных условиях, стоит обратиться к банку за реструктуризацией задолженности, рекомендуют специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.Если у заемщика нет возможности погасить очередной долг по кредиту, в Роскачестве не рекомендуют прятаться от банка, брать новые кредиты или обращаться за помощью к теневым организациям. Лучшим решением будет запросить реструктуризацию кредита, то есть изменение условий договора для снижения финансовой нагрузки.Специалисты при этом утверждают, что реструктуризация выгода и банку, и клиенту. Если заемщик перестал обслуживать кредит, на плечи финансовой организации ложатся дополнительные хлопоты и разбирательства, а самое главное – банк теряет клиента, который мог бы выплачивать проценты по кредиту. Клиент, в свою очередь, избежит суда, сохранит хорошую кредитную историю и возможность обращаться за услугой повторно, в том числе в другие банки."Реструктуризация всегда выгоднее, чем игнорирование проблемы с кредитом. Однако банк может и отказать в услуге, предложив взамен перекредитоваться, оформив другой кредит по более "мягким" условиям и на более длительный срок. В таких случаях перед принятием предложения банка необходимо взвесить все риски, детально ознакомиться с условиями нового договора, а также обратить внимание на возможные попытки навязать дополнительную страховку на новый кредит. Кроме того, для одобрительного решения по реструктуризации может потребоваться поручитель и подтверждение платежеспособности", - пояснила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть до 30% потраченных денег при помощи кредитки – экспертыОпасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономистПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-vernut-do-30-potrachennykh-deneg-pri-pomoschi-kreditki--eksperty-1125818170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, роскачество, совет эксперта, экономика