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Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком
Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком
Если заемщик не рассчитал свои финансовые возможности и не может выплачивать кредит на оговоренных условиях, стоит обратиться к банку за реструктуризацией... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T07:38
2023-01-27T07:38
общество
роскачество
совет эксперта
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Если заемщик не рассчитал свои финансовые возможности и не может выплачивать кредит на оговоренных условиях, стоит обратиться к банку за реструктуризацией задолженности, рекомендуют специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.Если у заемщика нет возможности погасить очередной долг по кредиту, в Роскачестве не рекомендуют прятаться от банка, брать новые кредиты или обращаться за помощью к теневым организациям. Лучшим решением будет запросить реструктуризацию кредита, то есть изменение условий договора для снижения финансовой нагрузки.Специалисты при этом утверждают, что реструктуризация выгода и банку, и клиенту. Если заемщик перестал обслуживать кредит, на плечи финансовой организации ложатся дополнительные хлопоты и разбирательства, а самое главное – банк теряет клиента, который мог бы выплачивать проценты по кредиту. Клиент, в свою очередь, избежит суда, сохранит хорошую кредитную историю и возможность обращаться за услугой повторно, в том числе в другие банки."Реструктуризация всегда выгоднее, чем игнорирование проблемы с кредитом. Однако банк может и отказать в услуге, предложив взамен перекредитоваться, оформив другой кредит по более "мягким" условиям и на более длительный срок. В таких случаях перед принятием предложения банка необходимо взвесить все риски, детально ознакомиться с условиями нового договора, а также обратить внимание на возможные попытки навязать дополнительную страховку на новый кредит. Кроме того, для одобрительного решения по реструктуризации может потребоваться поручитель и подтверждение платежеспособности", - пояснила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть до 30% потраченных денег при помощи кредитки – экспертыОпасные кредиты: как не попасть в долговую яму — экономистПочему крымчане стали брать больше кредитов на жилье — мнение эксперта
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общество, роскачество, совет эксперта, экономика
Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком

Роскачество: как закрыть кредит если кончились деньги

07:38 27.01.2023
 
© Фото: pixabay.comКошелек
Кошелек
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Если заемщик не рассчитал свои финансовые возможности и не может выплачивать кредит на оговоренных условиях, стоит обратиться к банку за реструктуризацией задолженности, рекомендуют специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.
Если у заемщика нет возможности погасить очередной долг по кредиту, в Роскачестве не рекомендуют прятаться от банка, брать новые кредиты или обращаться за помощью к теневым организациям. Лучшим решением будет запросить реструктуризацию кредита, то есть изменение условий договора для снижения финансовой нагрузки.
"Существует несколько способов реструктуризации долга, - рассказали в Роскачестве. - Снижение процентных ставок по потребительскому кредиту, увеличение срока кредитования, изменение валюты кредитования, кредитные каникулы. Данные способы могут быть и скомбинированы".
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Специалисты при этом утверждают, что реструктуризация выгода и банку, и клиенту. Если заемщик перестал обслуживать кредит, на плечи финансовой организации ложатся дополнительные хлопоты и разбирательства, а самое главное – банк теряет клиента, который мог бы выплачивать проценты по кредиту. Клиент, в свою очередь, избежит суда, сохранит хорошую кредитную историю и возможность обращаться за услугой повторно, в том числе в другие банки.
"Реструктуризация всегда выгоднее, чем игнорирование проблемы с кредитом. Однако банк может и отказать в услуге, предложив взамен перекредитоваться, оформив другой кредит по более "мягким" условиям и на более длительный срок. В таких случаях перед принятием предложения банка необходимо взвесить все риски, детально ознакомиться с условиями нового договора, а также обратить внимание на возможные попытки навязать дополнительную страховку на новый кредит. Кроме того, для одобрительного решения по реструктуризации может потребоваться поручитель и подтверждение платежеспособности", - пояснила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.
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