https://crimea.ria.ru/20221212/kak-vernut-do-30-potrachennykh-deneg-pri-pomoschi-kreditki--eksperty-1125818170.html

Как вернуть до 30% потраченных денег при помощи кредитки – эксперты

Как вернуть до 30% потраченных денег при помощи кредитки – эксперты - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Как вернуть до 30% потраченных денег при помощи кредитки – эксперты

Кредитная карта – надежный помощник в финансовых вопросах. Главное – нужно уметь грамотно обращаться с этим инструментом. Как правильно выбрать, пользоваться, и РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T13:38

2022-12-12T13:38

2022-12-12T13:38

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Кредитная карта – надежный помощник в финансовых вопросах. Главное – нужно уметь грамотно обращаться с этим инструментом. Как правильно выбрать, пользоваться, и даже совершать покупки так, чтобы кредитка приносила максимальную выгоду своему владельцу, рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.По мнению специалистов ведущего банка республики, первый неоспоримый плюс кредитной карты – постоянный доступ к достаточно крупной сумме денег, при помощи которых можно совершить срочный платеж, приобрести нужную вещь или услугу по привлекательной цене "здесь и сейчас". Не нужно просить в долг у родственников и знакомых, не нужно тратить часть накоплений на будущее. Достаточно обратиться к карте.Например, ведущий банк Крыма предлагает почти четыре месяца льготного периода – целых 115 дней. В течение этого времени на заемные средства не начисляются проценты. Кроме того, клиентам банка доступны целых три программы лояльности: "Мир", кешбэк до 5% и собственная программа лояльности банка. По оценке специалистов, при правильном использовании карта позволяет возвращать до 30% потраченных средств. Это весьма внушительная сумма, подчеркивают собеседники."Следует помнить, что получить такой результат можно только при соблюдении определенных правил. В первую очередь необходимо соблюдать финансовую дисциплину – аккуратно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек. Это негативно отражается на кредитной истории, а в последствии может повлиять на решение финучреждения об увеличении лимита по карте или выдаче другого займа – на приобретение квартиры или авто", – отмечают эксперты.Кредитной, как и любой другой картой, можно оплачивать любые покупки: продукты, необходимые вещи, услуги связи и ЖКХ, детский сад и дополнительное образование ребенка, медицинские услуги, путевки, поездки – список бесконечно широк. Ей можно расплачиваться и в интернет-магазинах, и на электронных площадках. При этом платить картой зачастую более безопасно и выгодно: не нужно искать банкомат, платить проценты за снятие наличных, нивелируется риск потери денег. Кроме того, за большинство покупок начисляется кешбэк, а программа лояльности позволяет получать приятные скидки и бонусы от партнеров.Однако, при соблюдении правил проценты не начислят вовсе, либо размер переплаты будет минимальным. При рациональном использовании и с учетом полученных скидок и кэшбэка, кредитная карта выгодней для потребителя, чем для банка, отмечают эксперты в сфере финграмотности.В предновогодний период активизировались торговые площадки и магазины: можно найти качественные и нужные вещи по очень интересным ценам. Самое время попробовать кредитку в деле и сделать новогодние покупки не только приятными, но и выгодными.

https://crimea.ria.ru/20221118/opasnye-kredity-kak-ne-popast-v-dolgovuyu-yamu--ekonomist-1125437218.html

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2022

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экономика, крым, общество, совет эксперта, кредит