Где откроются отделения Сбербанка в Крыму
Депутат ГД Бахарев: первые отделения Сбербанка откроются в Севастополе, Симферополе и Ялте
16:26 19.01.2023 (обновлено: 16:45 19.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе, Севастополе и Ялте. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
В среду 18 января стало известно о начале работы организации на полуострове. По мнению властей, приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения. В пресс-службе банка отметили, что команда специалистов уже начала работу в регионе.
"Первые клиентские отделения откроются в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. В перспективе филиальную сеть планируется расширить", – написал в социальной сети "ВКонтакте" Бахарев.
Он отметил, что вместе с флагманом банковского сектора страны в регион придут самые современные сервисы и технологии, что будет стимулировать рост конкуренции на местном рынке финансовых услуг.
В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра банковских услуг для населения и бизнеса". По ее мнению, это сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности.
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вчера, 12:04Сбербанк заходит в Крым и Севастополь