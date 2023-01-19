https://crimea.ria.ru/20230119/gde-otkroyutsya-otdeleniya-sberbanka-v-krymu-1126480804.html

Где откроются отделения Сбербанка в Крыму

Где откроются отделения Сбербанка в Крыму - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Где откроются отделения Сбербанка в Крыму

Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе, Севастополе и Ялте. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T16:26

2023-01-19T16:26

2023-01-19T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе, Севастополе и Ялте. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.В среду 18 января стало известно о начале работы организации на полуострове. По мнению властей, приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения. В пресс-службе банка отметили, что команда специалистов уже начала работу в регионе.Он отметил, что вместе с флагманом банковского сектора страны в регион придут самые современные сервисы и технологии, что будет стимулировать рост конкуренции на местном рынке финансовых услуг.В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра банковских услуг для населения и бизнеса". По ее мнению, это сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомСбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы

https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-i-sevastopol-1126449322.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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