Рейтинг@Mail.ru
Где откроются отделения Сбербанка в Крыму - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230119/gde-otkroyutsya-otdeleniya-sberbanka-v-krymu-1126480804.html
Где откроются отделения Сбербанка в Крыму
Где откроются отделения Сбербанка в Крыму - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Где откроются отделения Сбербанка в Крыму
Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе, Севастополе и Ялте. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T16:26
2023-01-19T16:45
новости
крым
общество
новости крыма
сбербанк в крыму
симферополь
севастополь
ялта
государственная дума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111239/46/1112394693_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_4e98228db8cd8a8e41bb7eadfd71c9a9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе, Севастополе и Ялте. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.В среду 18 января стало известно о начале работы организации на полуострове. По мнению властей, приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения. В пресс-службе банка отметили, что команда специалистов уже начала работу в регионе.Он отметил, что вместе с флагманом банковского сектора страны в регион придут самые современные сервисы и технологии, что будет стимулировать рост конкуренции на местном рынке финансовых услуг.В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра банковских услуг для населения и бизнеса". По ее мнению, это сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомСбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-i-sevastopol-1126449322.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111239/46/1112394693_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_fe46391535908a685ef184d5af777dcd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, общество, новости крыма, сбербанк в крыму, симферополь, севастополь, ялта, государственная дума рф, экономика
Где откроются отделения Сбербанка в Крыму

Депутат ГД Бахарев: первые отделения Сбербанка откроются в Севастополе, Симферополе и Ялте

16:26 19.01.2023 (обновлено: 16:45 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСбербанк. Архивное фото
Сбербанк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Сбербанк откроет первые отделения в Симферополе, Севастополе и Ялте. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
В среду 18 января стало известно о начале работы организации на полуострове. По мнению властей, приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения. В пресс-службе банка отметили, что команда специалистов уже начала работу в регионе.

"Первые клиентские отделения откроются в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. В перспективе филиальную сеть планируется расширить", – написал в социальной сети "ВКонтакте" Бахарев.

Он отметил, что вместе с флагманом банковского сектора страны в регион придут самые современные сервисы и технологии, что будет стимулировать рост конкуренции на местном рынке финансовых услуг.
В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра банковских услуг для населения и бизнеса". По ее мнению, это сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности.
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
Сбербанк начнет работать в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:04
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь
НовостиКрымОбществоНовости КрымаСбербанк в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаГосударственная Дума РФЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Почему США "целят" в Крым: Подоляка о поставках оружия Украине
16:26Где откроются отделения Сбербанка в Крыму
16:17Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
16:08Теплое зимнее море: как ялтинцы встретили Крещение 1:41
15:44Новая атака ВСУ на Белгородскую область – под обстрелом птицефабрика
15:22Совместный брифинг Лаврова и главы МИД Беларуси в Минске. Трансляция
14:57Оружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" Крым
14:41Долетит до США: сенатор напомнили о возможностях российского оружия
14:20Армия России разгромила подразделения ВСУ в Донбассе
13:56Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева
13:47Токаев распустил парламент Казахстана и назначил досрочные выборы
13:23Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликт
13:18В Севастополе за драку на работе осудили гражданина Белоруссии
12:54Крым держится в первой пятерке национального туристического рейтинга
12:51Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продаже
12:43Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"
12:35ДТП с двумя сбитыми детьми в Керчи – стало известно о состоянии мальчиков
12:14Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительство
12:01Женщина попала под колеса микроавтобуса на трассе Ялта – Севастополь
11:56Аксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
Лента новостейМолния