https://crimea.ria.ru/20230304/krymskie-predprinimateli-stali-chasche-brat-kredity-1127336635.html

Крымские предприниматели стали чаще брать кредиты

Крымские предприниматели стали чаще брать кредиты - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Крымские предприниматели стали чаще брать кредиты

Объем кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Крым за год вырос на 35,2% и на 1 января текущего года составил более 122 млрд... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T08:37

2023-03-04T08:37

2023-03-04T08:37

крым

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кредит

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Объем кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Крым за год вырос на 35,2% и на 1 января текущего года составил более 122 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. Кредиты крымского бизнеса выросли на треть В Крыму кредитный портфель малого и среднего предпринимательства по итогам прошлого года вырос на 39,2%, составив 43,2 млрд рублей. В свою очередь, годовой прирост кредитов, взятых представителями крупного бизнеса, составил 33,2% - 79 млрд рублей. В целом же кредитный портфель юрлиц и индивидуальных предпринимателей в регионе за год вырос на 35,2% и на 1 января 2023-го года превысил 122 млрд рублей. "Темпы его прироста ускорились по сравнению с прошлогодними показателями и превысили значения по стране (+19%) и ЮФО (+25,2%)", – рассказали в банке. В структуре корпоративного кредитного портфеля региона существенных изменений за год эксперты не наблюдают. В республике за займами чаще всего приходят бизнесмены, работающие в сфере оптовой и розничной торговли (25,3%). На втором месте – представители транспортной отрасли и связи (19%). На третьем – предприниматели, имеющие дела с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (15%). Последние в четверке лидеров по объемам взятых кредитов – предприятия обрабатывающей промышленности (10,5%). Севастополь: сельхозпредприятия лидируют в займах Основную долю севастопольских заемщиков по итогам минувшего года составили предприятия сельского хозяйства, отмечают в ЦБР. "Причина – расширение посевных площадей зерновых культур". "По сравнению с предыдущим годом объем заемных средств здесь вырос в 2,6 раз", – уточнили в банке. Регулятор отмечает рост корпоративного кредитования в целом по Севастополю. Общая сумма займов региональному бизнесу в 2022 году достигла 27 млрд рублей, что почти на 9% больше, чем годом ранее. Почти на четверть больше (18,6%) кредитов по итогам прошлого года взяли севастопольские предприятия малого и среднего предпринимательства. Всего они получили почти 17,7 млрд рублей.Ранее в ЦБ сообщили, что розничный кредитный портфель в Крыму за год вырос на 14% и на 1 января 2023 года составил более 100 миллиардов рублей. Темпы прироста кредитования населения в Крыму по-прежнему превышают значения по стране (+9,8%) и Южному федеральному округу (+12,6%).Читайте также на РИА Новости Крым:В крымском Белогорске собрали первый тепличный урожай огурцов и томатов Как аграриям Крыма помогают растить рис Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230127/dengi-konchilis-kredit-ostalsya-kak-pravilno-rasschitatsya-s-bankom-1126609292.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, кредит, экономика, банк россии, новости крыма, крымский бизнес, сельское хозяйство, общество