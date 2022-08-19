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Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
В Крыму за пять лет выросло количество сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и стало больше садов и... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:59
2022-08-19T12:59
крым
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за пять лет выросло количество сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и стало больше садов и виноградников. Об этом по итогам сельскохозяйственной микропереписи рассказала руководитель Крымстата Ольга Балдина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Крыма, обеспечивая все население продовольствием и перерабатывающую отрасль сырьем. Сельскохозяйственная перепись призвана показать, как развивается эта отрасль. Среди основных тенденций, выявленных в Республике Крым по результатам обследования, является увеличение количества действующих сельскохозяйственных организаций на 16% до 578, а также крестьянских (фермерских) хозяйств – на 27% до 2 734", - сообщила она.Прирост посевных площадей в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей вырос на 65% за счет наращивания площадей зерновых и зернобобовых культур. Также увеличилось и инвестирование в отрасль – за последние пять лет в нее вложено около 11 млрд рублей.Кроме того, существенно выросло поголовье крупного рогатого скота. По информации Крымстата, в сельскохозяйственных организациях – на 37%, а в фермерских хозяйствах и ИП – в 3,5 раза.Сельскохозяйственная микроперепись проводилась в Крыму в августе 2021 года. Она охватила все сельхозорганизации, некоммерческие товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей и значительную часть личных подсобных хозяйств. В республике в ней приняли участие свыше трех тысяч агропредприятий разных форм собственности.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-sobrali-rekordnyy-urozhay-1124130733.html
https://crimea.ria.ru/20220727/ekspert-nazval-retsept-spaseniya-agrariev-kryma-ot-razoreniya-1123964662.html
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крым, сельское хозяйство
Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму

Крымстат: в Крыму выросло число сельхозпредприятий на 16%, фермерских хозяйств – на 27%

12:59 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖивотноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок
Животноводческая ферма коровы говядина молоко кефир молокопродукт телята телёнок - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за пять лет выросло количество сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и стало больше садов и виноградников. Об этом по итогам сельскохозяйственной микропереписи рассказала руководитель Крымстата Ольга Балдина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Крыма, обеспечивая все население продовольствием и перерабатывающую отрасль сырьем. Сельскохозяйственная перепись призвана показать, как развивается эта отрасль. Среди основных тенденций, выявленных в Республике Крым по результатам обследования, является увеличение количества действующих сельскохозяйственных организаций на 16% до 578, а также крестьянских (фермерских) хозяйств – на 27% до 2 734", - сообщила она.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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В Крыму собрали рекордный урожай
Прирост посевных площадей в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей вырос на 65% за счет наращивания площадей зерновых и зернобобовых культур. Также увеличилось и инвестирование в отрасль – за последние пять лет в нее вложено около 11 млрд рублей.
"Свыше 80% инвестиций приходится на растениеводство. И 84% из финансирования составляют собственные средства. Основное направление капитальных вложений – увеличение площадей фруктовых садов и виноградников", - отметила Балдина.
Кроме того, существенно выросло поголовье крупного рогатого скота. По информации Крымстата, в сельскохозяйственных организациях – на 37%, а в фермерских хозяйствах и ИП – в 3,5 раза.
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Сельскохозяйственная микроперепись проводилась в Крыму в августе 2021 года. Она охватила все сельхозорганизации, некоммерческие товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей и значительную часть личных подсобных хозяйств. В республике в ней приняли участие свыше трех тысяч агропредприятий разных форм собственности.
 
КрымСельское хозяйство
 
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12:59Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
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