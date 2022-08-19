https://crimea.ria.ru/20220819/bolshe-ferm-korov-i-sadov-itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-v-krymu-1124219616.html

Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму

Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму

В Крыму за пять лет выросло количество сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и стало больше садов и... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T12:59

2022-08-19T12:59

2022-08-19T12:59

крым

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за пять лет выросло количество сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, увеличилось поголовье крупного рогатого скота и стало больше садов и виноградников. Об этом по итогам сельскохозяйственной микропереписи рассказала руководитель Крымстата Ольга Балдина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Крыма, обеспечивая все население продовольствием и перерабатывающую отрасль сырьем. Сельскохозяйственная перепись призвана показать, как развивается эта отрасль. Среди основных тенденций, выявленных в Республике Крым по результатам обследования, является увеличение количества действующих сельскохозяйственных организаций на 16% до 578, а также крестьянских (фермерских) хозяйств – на 27% до 2 734", - сообщила она.Прирост посевных площадей в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей вырос на 65% за счет наращивания площадей зерновых и зернобобовых культур. Также увеличилось и инвестирование в отрасль – за последние пять лет в нее вложено около 11 млрд рублей.Кроме того, существенно выросло поголовье крупного рогатого скота. По информации Крымстата, в сельскохозяйственных организациях – на 37%, а в фермерских хозяйствах и ИП – в 3,5 раза.Сельскохозяйственная микроперепись проводилась в Крыму в августе 2021 года. Она охватила все сельхозорганизации, некоммерческие товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей и значительную часть личных подсобных хозяйств. В республике в ней приняли участие свыше трех тысяч агропредприятий разных форм собственности.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-sobrali-rekordnyy-urozhay-1124130733.html

https://crimea.ria.ru/20220727/ekspert-nazval-retsept-spaseniya-agrariev-kryma-ot-razoreniya-1123964662.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство