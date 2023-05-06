https://crimea.ria.ru/20230506/portfel-ipoteki-v-krymu-za-god-vyros-na-20-1128563655.html
Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%
Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20% - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%
Портфель ипотечных кредитов крымчан за год вырос более чем на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T09:02
2023-05-06T09:02
2023-05-06T09:02
ипотека
банк россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Портфель ипотечных кредитов крымчан за год вырос более чем на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.При этом розничный кредитный портфель крымчан за этот же период вырос почти на 15% и составил более 105 млрд рублей. Темп прироста кредитования в регионе на 10% превысил общероссийский.Портфель потребительских кредитов за этот же период вырос не так значительно – на 10,2%, составив 55,6 млрд рублей.По словам руководителя отделения Банка России по Крыму Игоря Цветкова, высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению, отметил он.В свою очередь объем депозитов и других банковских вкладов крымчан превысил 144 млрд рублей, увеличившись за год на 22,7%. По темпам прироста средств населения на счетах в кредитных организациях Республика Крым занимает первое место среди регионов Южного федерального округа и опережает показатель по стране в целом (10,8%).Читайте также на РИА Новости Крым:Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуБиометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
https://crimea.ria.ru/20230414/biometriya-delaet-ipoteku-na-nedvizhimost-v-krymu-prosche-i-dostupney-1128160717.html
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ипотека, банк россии, экономика, общество, россия
Портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20%
Банк России: портфель ипотеки в Крыму за год вырос на 20% и составил почти 50 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Портфель ипотечных кредитов крымчан за год вырос более чем на 20% и составил почти 50 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.
"За год портфель ипотечных жилищных кредитов крымчан вырос более чем на 20% и на начало II квартала составил 49,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.
При этом розничный кредитный портфель крымчан за этот же период вырос почти на 15% и составил более 105 млрд рублей. Темп прироста кредитования в регионе на 10% превысил общероссийский.
Портфель потребительских кредитов за этот же период вырос не так значительно – на 10,2%, составив 55,6 млрд рублей.
По словам руководителя отделения Банка России по Крыму Игоря Цветкова, высокие темпы прироста ипотеки в республике по-прежнему поддерживаются льготными госпрограммами. Кредитная активность граждан в целом остается сдержанной на фоне сохраняющейся склонности к сбережению, отметил он.
В свою очередь объем депозитов и других банковских вкладов крымчан превысил 144 млрд рублей, увеличившись за год на 22,7%. По темпам прироста средств населения на счетах в кредитных организациях Республика Крым занимает первое место среди регионов Южного федерального округа и опережает показатель по стране в целом (10,8%).
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