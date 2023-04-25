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Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили
Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили
В России расширили список трудных жизненных ситуаций, при которых возможно оформить кредитные каникулы. Как пишет Парламентская газета, соответствующий закон вступает в силу с 25 апреля.
2023-04-25T15:13
2023-04-25T15:13
2023-04-25T15:40
ипотека
жилье
кредит
закон и право
россия
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Чрезвычайные ситуацииПо новому закону, ипотечные каникулы могут оформить россияне, проживающие в зоне чрезвычайных ситуаций и потерявшие в их результате имущество. Подтверждающие документы для банка обязаны будут предоставить местные органы власти. При этом учитываются и федеральные, и региональные, и муниципальные ЧС.Отсрочку в этом случае можно получить от полугода. В это время можно вносить платежи частично либо вообще не вносить. После оформления ипотечных каникул проценты и общая сумма кредита останутся неизменными.Другие трудные жизненные ситуацийК другим трудным жизненным ситуациям, позволяющим рассчитывать на отсрочку по ипотеке, относятся:- потеря работы и регистрация в центре занятости,- прекращение трудового договора для пенчионеров,- наступление инвалидности I или II группы,- временная нетрудоспособность более двух месяцев,- снижение среднемесячного дохода на 30 процентов и больше,- появление у заемщика иждивенцев и связанное с эти снижение дохода.Отмечается, что ипотека должна быть взята на единственное жилье гражданина. Размер кредита, не может превышать 15 млн рублей. Заявку на отсрочку можно подать в отделении банка, предоставив подтверждающие документы.Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал принятие закона, по которому россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Читайте также на РИА Новости Крым:Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – ПутинЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнениеПочему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве
https://crimea.ria.ru/20221202/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh-chto-nuzhno-znat-1125642462.html
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РИА Новости Крым
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ипотека, жилье, кредит, закон и право, россия, новости, общество
Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили
В РФ расширили список трудных жизненных ситуаций для оформления ипотечных каникул
15:13 25.04.2023 (обновлено: 15:40 25.04.2023)
В России расширили список трудных жизненных ситуаций, при которых возможно оформить кредитные каникулы. Как пишет Парламентская газета, соответствующий закон вступает в силу с 25 апреля.
Чрезвычайные ситуации
По новому закону, ипотечные каникулы могут оформить россияне, проживающие в зоне чрезвычайных ситуаций и потерявшие в их результате имущество. Подтверждающие документы для банка обязаны будут предоставить местные органы власти. При этом учитываются и федеральные, и региональные, и муниципальные ЧС.
Отсрочку в этом случае можно получить от полугода. В это время можно вносить платежи частично либо вообще не вносить. После оформления ипотечных каникул проценты и общая сумма кредита останутся неизменными.
Другие трудные жизненные ситуаций
К другим трудным жизненным ситуациям, позволяющим рассчитывать на отсрочку по ипотеке, относятся:
- потеря работы и регистрация в центре занятости,
- прекращение трудового договора для пенчионеров,
- наступление инвалидности I или II группы,
- временная нетрудоспособность более двух месяцев,
- снижение среднемесячного дохода на 30 процентов и больше,
- появление у заемщика иждивенцев и связанное с эти снижение дохода.
Отмечается, что ипотека должна быть взята на единственное жилье гражданина. Размер кредита, не может превышать 15 млн рублей. Заявку на отсрочку можно подать в отделении банка, предоставив подтверждающие документы.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал принятие закона
, по которому россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда.
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