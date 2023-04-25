https://crimea.ria.ru/20230425/kto-mozhet-poluchit-ipotechnye-kanikuly---spisok-grazhdan-rasshirili-1128353415.html

Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили

Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили

В России расширили список трудных жизненных ситуаций, при которых возможно оформить кредитные каникулы. Как пишет Парламентская газета, соответствующий закон вступает в силу с 25 апреля.

2023-04-25T15:13

2023-04-25T15:13

2023-04-25T15:40

ипотека

жилье

кредит

закон и право

россия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg

Чрезвычайные ситуацииПо новому закону, ипотечные каникулы могут оформить россияне, проживающие в зоне чрезвычайных ситуаций и потерявшие в их результате имущество. Подтверждающие документы для банка обязаны будут предоставить местные органы власти. При этом учитываются и федеральные, и региональные, и муниципальные ЧС.Отсрочку в этом случае можно получить от полугода. В это время можно вносить платежи частично либо вообще не вносить. После оформления ипотечных каникул проценты и общая сумма кредита останутся неизменными.Другие трудные жизненные ситуацийК другим трудным жизненным ситуациям, позволяющим рассчитывать на отсрочку по ипотеке, относятся:- потеря работы и регистрация в центре занятости,- прекращение трудового договора для пенчионеров,- наступление инвалидности I или II группы,- временная нетрудоспособность более двух месяцев,- снижение среднемесячного дохода на 30 процентов и больше,- появление у заемщика иждивенцев и связанное с эти снижение дохода.Отмечается, что ипотека должна быть взята на единственное жилье гражданина. Размер кредита, не может превышать 15 млн рублей. Заявку на отсрочку можно подать в отделении банка, предоставив подтверждающие документы.Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин анонсировал принятие закона, по которому россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Читайте также на РИА Новости Крым:Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – ПутинЗакон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнениеПочему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве

https://crimea.ria.ru/20221202/kreditnye-kanikuly-dlya-mobilizovannykh-chto-nuzhno-znat-1125642462.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, жилье, кредит, закон и право, россия, новости, общество