https://crimea.ria.ru/20230421/rossiyanam-budut-spisyvat-dolgi-bez-suda---mishuctin-1128302484.html
Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин
Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин
Россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Принятие соответствующего законопроекта в среду анонсировал РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T16:42
2023-04-21T16:42
2023-04-21T16:42
михаил мишустин
экономика
россия
общество
банкротство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Принятие соответствующего законопроекта в среду анонсировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.По его словам, такой порядок начнет действовать в текущем году. Законодатели рассчитывают, что это поможет людям восстановить доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов.На что влияет кредитная история – мнение специалистов >>Сегодня все этапы списания долгов проходят в судебном порядке. Процедура сложна и, по сути, взыскания становятся бессрочными.По мнению эксперта проекта Народного фронта "За права заемщиков" Михаила Алексеева, пенсионеры – самая закредитованная категория граждан в России и более других нуждаются в смягчении требований закона об упрощенном банкротстве. Президент России Владимир Путин поручил внести в закон поправки, которые "откроют двери" к банкротству в первую очередь для пенсионеров, а также увеличат размер подлежащей списанию задолженности с 500 тысяч до миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил экономику России – главные тезисы совещанияПрограмма переселения из ветхого жилья будет продолжаться – ПутинНовые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, экономика, россия, общество, банкротство , долги, новости, правительство россии
Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин
Мишустин: Кабмин рассмотриn законопроект об упрощении процедуры банкротства
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Принятие соответствующего законопроекта в среду анонсировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Рассмотрим законопроект, который совершенствует процедуру внесудебного банкротства. Президент поручил сделать ее еще более доступной, уделив внимание людям старшего возраста и семьям с детьми. По инициативе главы государства подготовлен проект закона, который расширяет их возможности избавиться от задолженности без обращения в суд. Теперь они смогут через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не превышает миллион рублей", - сказал Мишустин.
По его словам, такой порядок начнет действовать в текущем году. Законодатели рассчитывают, что это поможет людям восстановить доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов.
Сегодня все этапы списания долгов проходят в судебном порядке. Процедура сложна и, по сути, взыскания становятся бессрочными.
По мнению эксперта проекта Народного фронта "За права заемщиков" Михаила Алексеева, пенсионеры – самая закредитованная категория граждан в России
и более других нуждаются в смягчении требований закона об упрощенном банкротстве.
Президент России Владимир Путин поручил внести в закон поправки, которые "откроют двери" к банкротству в первую очередь для пенсионеров, а также увеличат размер подлежащей списанию задолженности с 500 тысяч до миллиона рублей.
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