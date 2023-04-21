https://crimea.ria.ru/20230421/rossiyanam-budut-spisyvat-dolgi-bez-suda---mishuctin-1128302484.html

Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин

Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин

Россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Принятие соответствующего законопроекта в среду анонсировал РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T16:42

2023-04-21T16:42

2023-04-21T16:42

михаил мишустин

экономика

россия

общество

банкротство

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новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Россиянам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, спишут долги до миллиона по банкротству без суда. Принятие соответствующего законопроекта в среду анонсировал глава правительства РФ Михаил Мишустин.По его словам, такой порядок начнет действовать в текущем году. Законодатели рассчитывают, что это поможет людям восстановить доходы, не опасаясь блокировки счетов или визита судебных приставов.На что влияет кредитная история – мнение специалистов >>Сегодня все этапы списания долгов проходят в судебном порядке. Процедура сложна и, по сути, взыскания становятся бессрочными.По мнению эксперта проекта Народного фронта "За права заемщиков" Михаила Алексеева, пенсионеры – самая закредитованная категория граждан в России и более других нуждаются в смягчении требований закона об упрощенном банкротстве. Президент России Владимир Путин поручил внести в закон поправки, которые "откроют двери" к банкротству в первую очередь для пенсионеров, а также увеличат размер подлежащей списанию задолженности с 500 тысяч до миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил экономику России – главные тезисы совещанияПрограмма переселения из ветхого жилья будет продолжаться – ПутинНовые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика, россия, общество, банкротство , долги, новости, правительство россии