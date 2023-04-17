https://crimea.ria.ru/20230417/pochemu-pensionery-ostro-nuzhdayutsya-v-smyagchenii-zakona-o-bankrotstve-1128209902.html

Почему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве

Почему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Почему пенсионеры остро нуждаются в смягчении закона о банкротстве

Пенсионеры – самая закредитованная категория граждан в России и более других нуждаются в смягчении требований закона об упрощенном банкротстве. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-17T08:32

2023-04-17T08:32

2023-04-16T15:37

радио "спутник в крыму"

общество

экономика

россия

банкротство

пенсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Пенсионеры – самая закредитованная категория граждан в России и более других нуждаются в смягчении требований закона об упрощенном банкротстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Михаил Алексеев.Гость студии пояснил, что закон о несостоятельности или банкротстве предусматривает списание долгов физических лиц через арбитражный суд. В 2020 году была введена норма о так называемом упрощенном банкротстве – внесудебном. Она предназначена для людей, которые по уровню доходов находятся за чертой бедности, а также не имеют никакого имущества. Процедура банкротства через арбитражный суд для них также невозможна в силу отсутствия денег на оплату даже базовых расходов.При этом пенсионеры, которые изначально были целевой аудиторией упрощенного списания долгов, не могут воспользоваться нормой, так как имеют постоянный ежемесячный доход, пояснил эксперт. По той же причине не могут воспользоваться ей и находящиеся в декрете.Чтобы урегулировать этот вопрос, президент России Владимир Путин поручил внести в закон поправки, которые "откроют двери" к банкротству в первую очередь для пенсионеров, а также увеличат размер подлежащей списанию задолженности с 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно, в осеннюю сессию поправки уже будут приняты Госдумой.Норма должна работать так, чтобы, если исполнительное производство на должника закрыто по причине отсутствия имущества и доходов, а сумма долга не превышает указанного размера, он мог бы прийти в МФЦ и подать заявление на банкротство, указав список кредиторов. Главное, чтобы закон работал, резюмировал эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Михаил Алексеев.Ранее директор Института экономики и управления КФУ им.Вернадского Виктор Реутов выразил мнение, что число личных банкротств граждан не увеличится после отмены части послаблений, введенных Центробанком России 20 марта прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Обратная сторона ипотеки: экономист назвал самые частые ошибки россиянЭксперт назвал запрет ЦБ на выдачу займов "силовой, но вынужденной мерой"Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, россия, банкротство , пенсия