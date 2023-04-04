https://crimea.ria.ru/20230404/programma-pereseleniya-iz-vetkhogo-zhilya-budet-prodolzhatsya--putin-1127967363.html

Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин

Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин

Программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T12:15

2023-04-04T12:15

2023-04-04T12:16

россия

владимир путин (политик)

переселение из аварийного жилья

общество

жилье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу.По его словам, сейчас в стране реализуется программа в отношении жилья, признанного аварийным до января 2017 года. В целом по стране по ней должны расселить свыше 500 тысяч человек. Уже расселено около 480 тысяч, некоторые регионы программу завершили. И принято решение продлить ее.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что только за первый месяц года около 4 тысяч россиян переселили из аварийного жилья. В целом благодаря этой программе в России сотни тысяч человек улучшают жилищные условия, ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые жилые дома и благоустроенные общественные пространства.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовСевастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СКСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

https://crimea.ria.ru/20230215/rasselenie-avariynogo-zhilya-skolko-rossiyan-obreli-novyy-dom-1127001201.html

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россия, владимир путин (политик), переселение из аварийного жилья, общество, жилье, новости