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Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин
Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин
Программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:15
2023-04-04T12:16
россия
владимир путин (политик)
переселение из аварийного жилья
общество
жилье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу.По его словам, сейчас в стране реализуется программа в отношении жилья, признанного аварийным до января 2017 года. В целом по стране по ней должны расселить свыше 500 тысяч человек. Уже расселено около 480 тысяч, некоторые регионы программу завершили. И принято решение продлить ее.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что только за первый месяц года около 4 тысяч россиян переселили из аварийного жилья. В целом благодаря этой программе в России сотни тысяч человек улучшают жилищные условия, ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые жилые дома и благоустроенные общественные пространства.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовСевастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СКСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
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россия, владимир путин (политик), переселение из аварийного жилья, общество, жилье, новости
Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин

Путин: программа переселения из аварийного жилья в России будет продолжена

12:15 04.04.2023 (обновлено: 12:16 04.04.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Лавров / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Владимир Лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу.
По его словам, сейчас в стране реализуется программа в отношении жилья, признанного аварийным до января 2017 года. В целом по стране по ней должны расселить свыше 500 тысяч человек. Уже расселено около 480 тысяч, некоторые регионы программу завершили. И принято решение продлить ее.
Ключи
15 февраля, 17:07
Расселение аварийного жилья: сколько россиян обрели новый дом
"Нами принято решение, правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года. На следующие пять лет", - проинформировал Путин.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что только за первый месяц года около 4 тысяч россиян переселили из аварийного жилья. В целом благодаря этой программе в России сотни тысяч человек улучшают жилищные условия, ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые жилые дома и благоустроенные общественные пространства.
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РоссияВладимир Путин (политик)Переселение из аварийного жильяОбществоЖильеНовости
 
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12:24Кто стал новым министром транспорта Крыма
12:15Программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться – Путин
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