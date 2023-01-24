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Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК
Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК
Следком начал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T12:04
2023-01-24T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Следком начал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.Информация о том, что в Нахимовском районе люди вынуждены жить в доме, признанном аварийным еще в 2020 году, появилась в соцсетях."В одном из Telegram-каналов полуострова выявлено видео, в котором жители аварийного дома по улице Хрулева сообщают, что указанное строение было признано аварийным еще в 2020 году. Однако по сей день здесь в восьми квартирах проживают семьи", - говорится в сообщении ведомства.По поручению руководителя Следкома по Республике Крым и Севастополю следователи выясняют, имела ли место халатность должностных лиц. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в аппарате Следственного комитета России и региональном следственном управлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотекиВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовКак защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
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севастополь, крым, новости крыма, крымский следком, общество
Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК

Следком начал проверку по факту не расселения граждан из аварийного дома в Севастополе

12:04 24.01.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Следком начал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Информация о том, что в Нахимовском районе люди вынуждены жить в доме, признанном аварийным еще в 2020 году, появилась в соцсетях.
"В одном из Telegram-каналов полуострова выявлено видео, в котором жители аварийного дома по улице Хрулева сообщают, что указанное строение было признано аварийным еще в 2020 году. Однако по сей день здесь в восьми квартирах проживают семьи", - говорится в сообщении ведомства.
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По поручению руководителя Следкома по Республике Крым и Севастополю следователи выясняют, имела ли место халатность должностных лиц. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в аппарате Следственного комитета России и региональном следственном управлении.
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