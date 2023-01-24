https://crimea.ria.ru/20230124/sevastopoltsev-godami-ne-rasselyayut-iz-avariynogo-doma--delom-zanyalsya-sk-1126550614.html

Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК

Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК

Следком начал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T12:04

2023-01-24T12:04

2023-01-24T12:04

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Следком начал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.Информация о том, что в Нахимовском районе люди вынуждены жить в доме, признанном аварийным еще в 2020 году, появилась в соцсетях."В одном из Telegram-каналов полуострова выявлено видео, в котором жители аварийного дома по улице Хрулева сообщают, что указанное строение было признано аварийным еще в 2020 году. Однако по сей день здесь в восьми квартирах проживают семьи", - говорится в сообщении ведомства.По поручению руководителя Следкома по Республике Крым и Севастополю следователи выясняют, имела ли место халатность должностных лиц. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в аппарате Следственного комитета России и региональном следственном управлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое сильное и полезное решение: Хуснуллин о продлении льготной ипотекиВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовКак защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция

https://crimea.ria.ru/20220824/novaya-programma-rasseleniya-avariynogo-zhilya-gde-realizuyut-1124277107.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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