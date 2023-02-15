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Расселение аварийного жилья: сколько россиян обрели новый дом
Расселение аварийного жилья: сколько россиян обрели новый дом - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Расселение аварийного жилья: сколько россиян обрели новый дом
Около 4 тысяч россиян переселили из аварийного жилья в январе, многие регионы страны реализуют программу в ускоренном темпе. Об этом сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T17:07
2023-02-15T17:07
2023-02-15T17:07
марат хуснуллин
переселение из аварийного жилья
жилье
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Около 4 тысяч россиян переселили из аварийного жилья в январе, многие регионы страны реализуют программу в ускоренном темпе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В субъектах России реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Благодаря ей сотни тысяч человек улучшают жилищные условия, ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые жилые дома и благоустроенные общественные пространства.По словам вице-премьера, ряд регионов уже успел приступить к выполнению новой программы переселения – речь идет о домах, признанных непригодными для жизни в период с 2017-го по 1 января 2022 года."Всего по ней уже обеспечены жильем 5,15 тысячи человек, расселено 110,69 тысяч аварийных квадратных метров", – отметил гендиректор "Фонда развития территорий" Ильшат Шагиахметов.На сегодняшний день регионам для реализации новой программы перечислено 342,64 млрд рублей. Из них 18,35 млрд рублей направлены шести субъектам Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, Севастополь).Читайте также на РИА Новости Крым:Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммыВыплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домовСевастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК
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марат хуснуллин, переселение из аварийного жилья, жилье, россия, экономика
Расселение аварийного жилья: сколько россиян обрели новый дом
Хуснуллин: почти 4 тысячи россиян переселили из аварийного жилья в январе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Около 4 тысяч россиян переселили из аварийного жилья в январе, многие регионы страны реализуют программу в ускоренном темпе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В субъектах России реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Благодаря ей сотни тысяч человек улучшают жилищные условия, ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые жилые дома и благоустроенные общественные пространства.
"Большинство регионов реализуют программу ускоренными темпами. Только за первый месяц этого года 3,87 тысячи граждан переехали в новое жилье из аварийного площадью 57,67 тысяч квадратных метров, – Марат Хуснуллин. – Таким образом, всего к 1 февраля жилищные условия благодаря нацпроекту улучшили 474,47 тысячи человек, а общая площадь расселенного жилья составила 7,99 млн "квадратов".
По словам вице-премьера, ряд регионов уже успел приступить к выполнению новой программы переселения – речь идет о домах, признанных непригодными для жизни в период с 2017-го по 1 января 2022 года.
"Всего по ней уже обеспечены жильем 5,15 тысячи человек, расселено 110,69 тысяч аварийных квадратных метров", – отметил гендиректор "Фонда развития территорий" Ильшат Шагиахметов.
На сегодняшний день регионам для реализации новой программы перечислено 342,64 млрд рублей. Из них 18,35 млрд рублей направлены шести субъектам Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, Севастополь).
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