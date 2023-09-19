https://crimea.ria.ru/20230919/umnye-dengi-samye-rasprostranennye-skhemy-distantsionnogo-moshennichestva-1131526737.html

Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества

Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества

В Крыму граждане еженедельно "отдают" мошенникам от 7 до 12 млн рублей, указывает статистика МВД по РК. Но ущерб мог быть значительно больше, ведь за этот... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T17:30

2023-09-19T17:30

2023-09-19T19:12

умные деньги

деньги

общество

мвд по республике крым

мошенничество

банк россии

михаил наков

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130457149_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_9330fff8c10cf24ee5b1c93828e17cbd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. В Крыму граждане еженедельно "отдают" мошенникам от 7 до 12 млн рублей, указывает статистика МВД по РК. Но ущерб мог быть значительно больше, ведь за этот период Банк России отразил более 9 млн атак на счета клиентов по стране и предотвратил хищения на сумму более 911 млрд рублей. Также регулятор инициировал блокировку более 270 тысяч телефонных номеров мошенников.С каждым днем дистанционные мошенники изобретают все более изощренные способы и методы отъема денег у населения. В ход идет все: основы социальной инженерии, подменные телефонные номера, адреса электронной почты, сайты госструктур, QR-коды и другие уловки.О самых новых и самых распространенных схемах, которые применяют дистанционные мошенники, в рамках совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по РК Михаил Наков.Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умные деньги, деньги, общество, мвд по республике крым, мошенничество, банк россии, михаил наков, новости крыма, видео