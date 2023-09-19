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Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества
Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества
В Крыму граждане еженедельно "отдают" мошенникам от 7 до 12 млн рублей, указывает статистика МВД по РК. Но ущерб мог быть значительно больше, ведь за этот... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T17:30
2023-09-19T17:30
2023-09-19T19:12
умные деньги
деньги
общество
мвд по республике крым
мошенничество
банк россии
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. В Крыму граждане еженедельно "отдают" мошенникам от 7 до 12 млн рублей, указывает статистика МВД по РК. Но ущерб мог быть значительно больше, ведь за этот период Банк России отразил более 9 млн атак на счета клиентов по стране и предотвратил хищения на сумму более 911 млрд рублей. Также регулятор инициировал блокировку более 270 тысяч телефонных номеров мошенников.С каждым днем дистанционные мошенники изобретают все более изощренные способы и методы отъема денег у населения. В ход идет все: основы социальной инженерии, подменные телефонные номера, адреса электронной почты, сайты госструктур, QR-коды и другие уловки.О самых новых и самых распространенных схемах, которые применяют дистанционные мошенники, в рамках совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги" рассказывает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по РК Михаил Наков.Предыдущие выпуски проекта "Умные деньги":"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий Крыма"Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества
Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества: как не стать жертвой
17:30 19.09.2023 (обновлено: 19:12 19.09.2023)