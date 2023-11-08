https://crimea.ria.ru/20231108/uchastnikam-svo-i-ikh-semyam-kompensiruyut-zatraty-na-dogazifikatsiyu-domov-1132651151.html
Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домов
Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домов - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домов
Участники специальной военной операции и их семьи, а также инвалиды 1 категории получат право на социальную поддержку по проведению работ по догазификации... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T14:56
2023-11-08T14:56
2023-11-08T15:38
александр новак
газ
соцзащита
новости
льгота
ветераны сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и их семьи, а также инвалиды 1 категории получат право на социальную поддержку по проведению работ по догазификации. Необходимые нормативно-правовые акты будут приняты в регионах РФ в оперативном порядке, – соответствующее распоряжение дал вице-премьер Александр Новак.Он напомнил, что в рамках Российской энергетической недели (РЭН), которая прошла в октябре, президент России Владимир Путин предложил расширить перечень категорий граждан, имеющих возможность получить меры соцподдержки на проведение работ по догазификации домовладений.По словам Новака, в список попадут участники СВО и их семьи, а также инвалиды 1 группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.Он добавил, что правительство России сейчас готовит проект постановления о межбюджетных трансфертах из федерального бюджета – бюджетам субъектов федерации.Он отметил, что средняя стоимость подключения дома к газу в России сегодня составляет 120 тысяч рублей. "Если 100 тысяч будет субсидировано, то, соответственно, необходимо будет владельцам дома добавить 20 тысяч", – пояснил вице-премьер.По словам Новака, за два года к газу подключили 700 населенных пунктов, к 2025 году планируется подключить еще 3 тысячи.Региональные власти поддерживают участников догазификации, предоставляя дополнительную помощь, а именно - компенсацию затрат на подведение газа. На данный момент субсидии на догазификацию, как правило, получают несколько категорий граждан: малоимущие, участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженики тыла, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи. В разных регионах к этому списку могут добавляться другие категории льготников. В ноябре 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужныГазификация в Севастополе: что тормозит процесс Когда Белогорск будет полностью газифицирован
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александр новак, газ, соцзащита, новости, льгота, ветераны сво, россия, правительство россии
Участникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домов
Новак: участникам СВО и инвалидам 1 категории компенсируют затраты на догазификацию
14:56 08.11.2023 (обновлено: 15:38 08.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и их семьи, а также инвалиды 1 категории получат право на социальную поддержку по проведению работ по догазификации. Необходимые нормативно-правовые акты будут приняты в регионах РФ в оперативном порядке, – соответствующее распоряжение дал вице-премьер Александр Новак.
Он напомнил, что в рамках Российской энергетической недели (РЭН), которая прошла в октябре, президент России Владимир Путин предложил расширить перечень категорий граждан, имеющих возможность получить меры соцподдержки на проведение работ по догазификации домовладений.
По словам Новака, в список попадут участники СВО и их семьи, а также инвалиды 1 группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
"Прошу регионы в оперативном порядке принять на уровне субъектов Российской Федерации соответствующие нормативно-правовые акты", – заявил Новак.
Он добавил, что правительство России сейчас готовит проект постановления о межбюджетных трансфертах из федерального бюджета – бюджетам субъектов федерации.
"В ближайшее время со стороны правительства будут расширены меры поддержки для субъектов, которые являются дотационными. Им будут обеспечены средства из федерального бюджета в порядке софинансирования этих расходов", – уточнил Новак журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".
Он отметил, что средняя стоимость подключения дома к газу в России сегодня составляет 120 тысяч рублей. "Если 100 тысяч будет субсидировано, то, соответственно, необходимо будет владельцам дома добавить 20 тысяч", – пояснил вице-премьер.
По словам Новака, за два года к газу подключили 700 населенных пунктов, к 2025 году планируется подключить еще 3 тысячи.
Региональные власти поддерживают участников догазификации, предоставляя дополнительную помощь, а именно - компенсацию затрат на подведение газа. На данный момент субсидии на догазификацию, как правило, получают несколько категорий граждан: малоимущие, участники Великой Отечественной войны и их вдовы, труженики тыла, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи. В разных регионах к этому списку могут добавляться другие категории льготников. В ноябре 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной.
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