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Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов
Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов
Шквалистый ветер, ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань после обеда в воскресенье. Непогода может привести к подъему уровня воды в реках до... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T14:58
2024-05-19T14:58
2024-05-19T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Шквалистый ветер, ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань после обеда в воскресенье. Непогода может привести к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом предупреждает пресс-служба краевого Главка МЧС России.Уточняется, что подъем воды возможен в реках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского и Отрадненского районах.Также жителям указанных выше районов рекомендовано прислушиваться к сообщениям краевого Главка МЧС России, обращать внимание на SMS-информирование о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧСПутин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводковОчередная волна заморозков идет в Крым
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кубань, краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов
На Кубани ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер до 20 м/с
14:58 19.05.2024 (обновлено: 14:59 19.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Шквалистый ветер, ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань после обеда в воскресенье. Непогода может привести к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом предупреждает пресс-служба краевого Главка МЧС России.
"С 15:00 и до конца суток 19 мая в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с, - сказано в сообщении. - На реках, малых реках и водотоках юго-восточной части бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше".
Уточняется, что подъем воды возможен в реках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского и Отрадненского районах.
Также жителям указанных выше районов рекомендовано прислушиваться к сообщениям краевого Главка МЧС России, обращать внимание на SMS-информирование о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
Ранее в Крыму объявили
штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.
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