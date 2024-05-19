https://crimea.ria.ru/20240519/livni-s-gradom-i-shkval-idut-na-kuban-vozmozhen-vykhod-rek-iz-beregov-1137396356.html

Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов

Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Ливни с градом и шквал идут на Кубань: возможен выход рек из берегов

Шквалистый ветер, ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань после обеда в воскресенье. Непогода может привести к подъему уровня воды в реках до... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T14:58

2024-05-19T14:58

2024-05-19T14:59

кубань

краснодарский край

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Шквалистый ветер, ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань после обеда в воскресенье. Непогода может привести к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом предупреждает пресс-служба краевого Главка МЧС России.Уточняется, что подъем воды возможен в реках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского и Отрадненского районах.Также жителям указанных выше районов рекомендовано прислушиваться к сообщениям краевого Главка МЧС России, обращать внимание на SMS-информирование о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧСПутин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводковОчередная волна заморозков идет в Крым

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости