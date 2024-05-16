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Очередная волна заморозков идет в Крым - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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Очередная волна заморозков идет в Крым
Очередная волна заморозков идет в Крым - РИА Новости Крым, 16.05.2024
Очередная волна заморозков идет в Крым
Очередная волна заморозков ожидается в Крыму в ближайшие дни. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T12:01
2024-05-16T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Очередная волна заморозков ожидается в Крыму в ближайшие дни. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС.Ранее в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков.В Крыму, по данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.В некоторых районах Крыма минусовые температуры могли повредить плодовые, ягодные культуры и виноград. В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые ливни с градом идут на КубаньХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем
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Очередная волна заморозков идет в Крым

Заморозки ожидаются в степных районах Крыма – главк МЧС

12:01 16.05.2024 (обновлено: 12:05 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Очередная волна заморозков ожидается в Крыму в ближайшие дни. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 17 и 18 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -1 градуса", – сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков.
В Крыму, по данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.
В некоторых районах Крыма минусовые температуры могли повредить плодовые, ягодные культуры и виноград. В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.
Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.
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