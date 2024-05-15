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Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС
Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС
В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:17
2024-05-15T20:22
ростовская область
режим чс
заморозки
погода
василий голубев
урожай
сельское хозяйство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.По его данным, минусовые температуры в мае привели к частичному повреждению, а местами и к полной гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области. Режим ЧС вводится в области с вечера 15 мая.При этом данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются, отметил глава региона. И рекомендовал муниципалитетам направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.В Крыму, по данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.В некоторых районах Крыма минусовые температуры могли повредить плодовые, ягодные культуры и виноград. В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали садыХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем
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ростовская область, режим чс, заморозки, погода, василий голубев, урожай, сельское хозяйство, новости
Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС

Режим ЧС из-за гибели посевов после заморозков введен в Ростовской области - губернатор

20:17 15.05.2024 (обновлено: 20:22 15.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.
По его данным, минусовые температуры в мае привели к частичному повреждению, а местами и к полной гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области.

"По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тыс га. Напомню, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн га", - написал Голубев в своем Telegram.

Режим ЧС вводится в области с вечера 15 мая.
При этом данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются, отметил глава региона. И рекомендовал муниципалитетам направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.
В Крыму, по данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.
В некоторых районах Крыма минусовые температуры могли повредить плодовые, ягодные культуры и виноград. В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.
Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.
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"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали сады
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Ростовская областьРежим ЧСЗаморозкиПогодаВасилий ГолубевУрожайСельское хозяйствоНовости
 
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