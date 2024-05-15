https://crimea.ria.ru/20240515/iz-za-gibeli-posevov-v-rostovskoy-oblasti-vveden-rezhim-chs-1137311026.html

Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС

Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T20:17

2024-05-15T20:17

2024-05-15T20:22

ростовская область

режим чс

заморозки

погода

василий голубев

урожай

сельское хозяйство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852507_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b491f3c1ca90a01403741433822849fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев.По его данным, минусовые температуры в мае привели к частичному повреждению, а местами и к полной гибели сельскохозяйственных культур практически во всех районах области. Режим ЧС вводится в области с вечера 15 мая.При этом данные по площадям, которые пострадали от заморозков, еще уточняются, отметил глава региона. И рекомендовал муниципалитетам направить в региональный минсельхоз документы, обосновывающие размер полученного аграриями ущерба.В Крыму, по данным республиканского гидрометцентра, в ночь с 6 на 7 мая в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова наблюдались заморозки до -4 градусов. О снижении температуры ниже нуля в МЧС России предупреждали 10 и 11 мая, очередные заморозки до -2 градусов пришли в Крым в ночь на 14 мая.В некоторых районах Крыма минусовые температуры могли повредить плодовые, ягодные культуры и виноград. В частности, существенный урон нанесен яблоневым садам в Белогорском районе – полностью потерян будущей урожай в объеме до 400 тонн.Как сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, в период с 4 мая отрицательные температуры наблюдались в 15 из 18 регионов Центрального федерального округа, в пяти из восьми регионов Южного федерального округа, на всей территории Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Крыму сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ни одного живого яблока нет": в Крыму от заморозков пострадали садыХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые садыВ степном Крыму засуха – что будет с урожаем

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, режим чс, заморозки, погода, василий голубев, урожай, сельское хозяйство, новости