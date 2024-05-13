https://crimea.ria.ru/20240513/kogda-zakonchatsya-mayskie-zamorozki-v-krymu-i-na-yuge-rossii-1137232794.html

Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России

Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России

В Крыму до конца недели сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T14:31

2024-05-13T14:31

2024-05-13T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму до конца недели сохранятся нетипично низкие температуры. При этом сильных заморозков, как и обильных осадков, не ожидается. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Эксперт пояснил, что сложившиеся температурные аномалии в европейской части России - заморозки и осадки в виде снега, которые наблюдаются на протяжении первой декады месяца, - "совершенно необычны и нетипичны для данного времени года".По его словам, причиной резкого похолодания стали очень холодные воздушные массы с Северного Ледовитого океана. Их проникновению способствовало формирование сильно выраженного антициклона - области высокого давления - к западу от центра Европейской части страны и формирование глубокого циклона с очень низким давлением в центре в районе Западной Сибири."При такой ситуации в тыловой части циклона и по восточной периферии антициклона начиная со 2-3 мая происходит постоянная закачка очень холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана, – сообщил Вильфанд. – При этом по восточной периферии циклона воздух перемещается с архипелага Шпицберген, в тыловой части циклона – с моря Лаптевых и Восточно-сибирского моря".Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что воздушные массы из этих регионов крайне редко достигают Европейской части страны. Однако в этом году ситуация нетипичная, и холод обрушился на всю Европейскую часть страны, Приволжье и Урал. Южные регионы также не стали исключением.Когда ждать потепления в Крыму и МосквеСобеседник отметил, что потепление должно начаться уже в конце недели. В первую очередь потеплеет в Москве, до нормы стабилизируется температура в Карелии, Санкт-Петербурге и Мурманской области.В Ростовской области еще прогнозируются заморозки, в Крыму теплее, сказал ученый. В приморских городах, где море оказывает смягчающий эффект, климат более сглаженный. До конца недели в Севастополе, Ялте, Алуште ночью до +10 градусов, днем – около +17…+19 градусов."В центральных районах Крыма термометры покажут +15…+18 градусов, и только к выходным температура повысится до +20 градусов", - добавил Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждениеХолодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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