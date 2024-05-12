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Холодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Холодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
Холодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Холодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
На грядущей неделе в Крыму ожидается облачная погода с кратковременными слабыми дождями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T20:53
2024-05-12T20:53
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На грядущей неделе в Крыму ожидается облачная погода с кратковременными слабыми дождями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."До 15-16 числа находимся в умеренном температурном режиме. После пройдут процессы перелома, ветры развернутся на более характерные летние процессы – западные, юго-западные направления, температурный режим вернется в рамки климатической нормы", – прогнозирует Тишковец.По его словам, уже 17-18 мая Крым перешагнет среднесуточную отметку в 15 градусов тепла, а к концу месяца на полуостров придет настоящее лето, как и положено по климатическим правилам. Что касается ближайших прогнозов, пока в Крыму вероятны дожди."В понедельник ожидается прохождение фронтальной системы, поэтому облаков заметно прибавится. Пройдут дожди, ночью столбики термометров покажут +6…+11, днем +14…+19 градусов. Холодный шлейф ультраполярного вторжения частично будет оказывать влияние на погоду в Крыму до середины месяца, и это будет отмечено кратковременными дождями слабой интенсивности", – говорит специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеГрад размером с кокосовый орех выпал в Китае - видеоГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Холодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Кратковременные дожди пройдут в Крыму на предстоящей неделе – ФОБОС

20:53 12.05.2024
 
© РИА Новости КрымДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На грядущей неделе в Крыму ожидается облачная погода с кратковременными слабыми дождями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"До 15-16 числа находимся в умеренном температурном режиме. После пройдут процессы перелома, ветры развернутся на более характерные летние процессы – западные, юго-западные направления, температурный режим вернется в рамки климатической нормы", – прогнозирует Тишковец.
По его словам, уже 17-18 мая Крым перешагнет среднесуточную отметку в 15 градусов тепла, а к концу месяца на полуостров придет настоящее лето, как и положено по климатическим правилам. Что касается ближайших прогнозов, пока в Крыму вероятны дожди.
"В понедельник ожидается прохождение фронтальной системы, поэтому облаков заметно прибавится. Пройдут дожди, ночью столбики термометров покажут +6…+11, днем +14…+19 градусов. Холодный шлейф ультраполярного вторжения частично будет оказывать влияние на погоду в Крыму до середины месяца, и это будет отмечено кратковременными дождями слабой интенсивности", – говорит специалист.
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