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Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
Град диаметром более 5 сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T08:29
2024-04-28T08:29
2024-04-28T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Град диаметром более 5 сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа."Во второй половине дня 27 апреля (по местному времени - ред.) под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более 5 сантиметров", - говорится в сообщении агентства.В китайской социальной сети Weibo распространились видео крупного града с сильным дождем. Величина некоторых градин соответствовала размеру кокосового ореха.Накануне Центральное телевидение Китая также сообщило, что из-за обрушившегося на город Гуанчжоу торнадо 5 человек погибли, 33 пострадали.Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым >>Торнадо прошел в районе Байюнь города Гуанчжоу 27 апреля около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и затронул четыре деревни. После того, как произошло стихийное бедствие, в городе были созданы специальные рабочие группы, включая поисково-спасательную, по ликвидации последствий, аварийно-восстановительных работ, также были задействованы медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции. Сообщалось, что повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий.Читайте также на РИА Новости Крым:Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
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китай, град, погода, в мире, видео, происшествия, климат
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
Град размером с кокосовый орех выпал в Китае - видео
08:29 28.04.2024 (обновлено: 08:30 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Град диаметром более 5 сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.
"Во второй половине дня 27 апреля (по местному времени - ред.) под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более 5 сантиметров", - говорится в сообщении агентства.
В китайской социальной сети Weibo распространились видео крупного града с сильным дождем. Величина некоторых градин соответствовала размеру кокосового ореха.
Накануне Центральное телевидение Китая также сообщило, что из-за обрушившегося на город Гуанчжоу торнадо 5 человек погибли, 33 пострадали.
Торнадо прошел в районе Байюнь города Гуанчжоу 27 апреля около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и затронул четыре деревни. После того, как произошло стихийное бедствие, в городе были созданы специальные рабочие группы, включая поисково-спасательную, по ликвидации последствий, аварийно-восстановительных работ, также были задействованы медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции.
Сообщалось, что повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий.
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