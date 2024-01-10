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"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года - РИА Новости Крым, 10.01.2024
"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
В 2024 году лето в Крыму не будет экстремально жарким, но можно ждать повышения температуры в среднем на 1-2 градуса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T07:44
2024-01-10T07:44
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
лето в крыму
крымская погода
эль-ниньо
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Каким будет лето в Крыму в 2024 году
Каким будет лето в Крыму в 2024 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году лето в Крыму не будет экстремально жарким, но можно ждать повышения температуры в среднем на 1-2 градуса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ранее старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден сообщил, что 2024 год может оказаться для землян самым жарким за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023-го. Ученый объяснил это влиянием природного явления Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Прогнозы опубликовало издание Bloomberg (США).По словам Евгения Тишковца, в разных регионах планеты лето будет абсолютно разным, и делать выводы для всех нельзя. А учитывая, какая наблюдается "ломка" в атмосфере и какая сильная погодная неустойчивость имеет место нынешней зимой в России, в том числе в Крыму, "давать долгие прогнозы за полгода в трескучие морозы не совсем уместно". Тем не менее, некоторые общие черты грядущего лета можно обозначить, отметил Тишковец. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
https://crimea.ria.ru/20240109/metel-i-moroz-nazvan-samyy-nenastnyy-den-v-krymu-na-etoy-nedele-1134058493.html
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, лето в крыму, крымская погода, эль-ниньо
"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

Лето-2024 в Крыму будет жарче предыдущего на 1-2 градуса и без аномалий – эксперт

07:44 10.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется на пляже
Женщина фотографируется на пляже - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году лето в Крыму не будет экстремально жарким, но можно ждать повышения температуры в среднем на 1-2 градуса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Каким будет лето в Крыму в 2024 году
07:44
Ранее старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден сообщил, что 2024 год может оказаться для землян самым жарким за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023-го. Ученый объяснил это влиянием природного явления Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Прогнозы опубликовало издание Bloomberg (США).
По словам Евгения Тишковца, в разных регионах планеты лето будет абсолютно разным, и делать выводы для всех нельзя. А учитывая, какая наблюдается "ломка" в атмосфере и какая сильная погодная неустойчивость имеет место нынешней зимой в России, в том числе в Крыму, "давать долгие прогнозы за полгода в трескучие морозы не совсем уместно".
Тем не менее, некоторые общие черты грядущего лета можно обозначить, отметил Тишковец.

"То, что я вижу навскидку: лето в целом будет теплее положенной нормы. Если берем Крымский полуостров, то это на 1-2 градуса выше. Но не более. То есть без каких-либо аномалий, без какой-то экстремальной жары", – сказал эксперт.

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