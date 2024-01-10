https://crimea.ria.ru/20240110/lomka-v-atmosfere-i-el-nino-kakim-budet-v-krymu-leto-2024-goda-1134059555.html

"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года - РИА Новости Крым, 10.01.2024

"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

В 2024 году лето в Крыму не будет экстремально жарким, но можно ждать повышения температуры в среднем на 1-2 градуса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T07:44

2024-01-10T07:44

2024-01-10T07:44

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

лето в крыму

крымская погода

эль-ниньо

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Каким будет лето в Крыму в 2024 году Каким будет лето в Крыму в 2024 году audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году лето в Крыму не будет экстремально жарким, но можно ждать повышения температуры в среднем на 1-2 градуса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ранее старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден сообщил, что 2024 год может оказаться для землян самым жарким за всю историю наблюдений, побив рекорд 2023-го. Ученый объяснил это влиянием природного явления Эль-Ниньо, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Прогнозы опубликовало издание Bloomberg (США).По словам Евгения Тишковца, в разных регионах планеты лето будет абсолютно разным, и делать выводы для всех нельзя. А учитывая, какая наблюдается "ломка" в атмосфере и какая сильная погодная неустойчивость имеет место нынешней зимой в России, в том числе в Крыму, "давать долгие прогнозы за полгода в трескучие морозы не совсем уместно". Тем не менее, некоторые общие черты грядущего лета можно обозначить, отметил Тишковец. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

https://crimea.ria.ru/20240109/metel-i-moroz-nazvan-samyy-nenastnyy-den-v-krymu-na-etoy-nedele-1134058493.html

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