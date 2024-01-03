https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html

Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

Землетрясения, наводнения, ураганы и пожары – природные катаклизмы потрясали планету в 2023 году по несколько раз каждый месяц. РИА Новости Крым вспоминает... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T20:38

2024-01-03T20:38

2024-01-03T20:47

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турция

наводнение в италии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Землетрясения, наводнения, ураганы и пожары – природные катаклизмы потрясали планету в 2023 году по несколько раз каждый месяц. РИА Новости Крым вспоминает самые разрушительные, среди которых как аномальные, так и характерные для регионов, но огромной уничтожающей силы.ЗемлетрясенияФевральская трагедия в Турции и ее отголоски6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощутили 11 провинций республики и даже соседние страны, из которых больше всех пострадала Сирия.Число человеческих жертв с первого дня исчислялось тысячами. По итогам масштабных спасательных работ министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о гибели более 50 700 человек. Президент Реджеп Эрдоган назвал произошедшее крупнейшим стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году.В Сирии, по официальным данным, число жертв превысило 8,5 тысяч человек. Местные оценили ситуацию как "гуманитарную катастрофу".Февральские землетрясения в Турции дошли до Израиля, Ирака, Кипра, Ливана, Грузии, России и даже Гренландии. Ученые заявили, что высвобожденная энергия была сравнима с взрывом 500 атомных бомб.Впоследствии мощные землетрясения потрясали Турцию каждый месяц. Толчки магнитудой 5,3 были в марте, в апреле, дважды трясло Турцию в мае, магнитуда была ниже прежней, от 4 до 5 баллов, и обошлось без жертв. Приблизительно такой же силы толчки были в июне, но уже в июле магнитуда вновь превысила 5 баллов. А в августе сейсмолог предупредил, что Турция на пороге серии сильнейших землетрясений. Весь август и сентябрь регион трясло, а в ноябре произошла серия землетрясений. Декабрь также начался с землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло вблизи Стамбула. Новые разрушительные толчки в Турции с большим числом жертв спрогнозировали в Японии. Другие сильные землетрясения в миреВ самой Японии, к югу от архипелага Идзу, в районе острова Торисима, в начале года произошло два землетрясения магнитудой 6,6 и 6,3. В регионе объявили тревогу цунами. ученые предупредили о возможности новых толчков. Мощное подводное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии в апреле. После этого страну сотрясло еще одно, магнитудой 7,4. Стихией повредило больницу на острове Ментавай и заставило тысячи жителей бежать на возвышенности из-за опасности цунами.В Марокко в начале сентября землетрясение магнитудой 6,9 унесло жизни более 2,5 тысяч человек. Около 2 тысяч жителей погибли в Афганистане после трех землетрясений магнитудой до 6,4, произошедших в один день. Сотни людей погибли в Непале после серии ноябрьских подземных толчков, магнитудой от 5,6 до 6,4. Также смертельным в ноябре стало мощное землетрясения на Филиппинах. На фоне происходящего эксперт прокомментировал возможность того, что в Крыму проснутся "спящие вулканы". УРАГАНЫТайфуны в КитаеЛетом рекордно мощные осадки, вызванные мощными тайфунами, которых было более десятка, привели к сотням тысяч эвакуированных, сотням пострадавших, жертвам и разрушения в Китае.Разрушительный след оставил после себя и "Доксури", переместившийся с Филиппин в юго-восточную китайскую провинцию Фуцзянь 29 июля. Ливнями заливало все отсюда и на север, до Пекина и прилегающей к нему провинции Хэбэй, а также в районы рек Хуанхэ и Хуайхэ, начались наводнения, спасатели развернули крупную операцию.В Пекине за несколько дней выпало наибольшее количество осадков с момента начала инструментальных наблюдений – 140 лет назад. Только здесь сообщалось о 12 погибших и пропавших людях.3 сентября мощный тайфун "Хайкуй" ударил по Тайваню, на следующий день он ушел в Тайваньский пролив, а 5 сентября обрушился на Восточный Китай. Из провинции Фуцзянь, оказавшейся в эпицентре стихии, эвакуировали около 300 жителей. Согласно данным Центрального комитета по борьбе со стихийными бедствиями, несколько человек погибли и пропали без вести. По данным оперативного штаба, из-за стихии в провинции нарушилась жизнь почти 1,6 миллиона жителей.Сильнейший за полвека ураган в СибириСильнейший ураган обрушился на Сибирь 18-19 ноября. В яростной власти стихии оказались Алтайский и Красноярский край, а также Кемеровская область, она пострадала больше всего. По данным местных служб, ветра такой силы в Кузбассе не было уже 45 лет.По предварительным данным погибло четверо человек. Порывами ураганного ветра, достигавшего 35 м/с, сносило крыши и деревья, срывало огромные рекламные вывески, обшивку домов, остановочные комплексы и ларьки, нося их по дорогам десятки метров. Без электричества остались сотни населенных пунктов, в мороз встали котельные и сбился график поездов и самолетов.Погодные аномалии, такие как сибирский ураган, становятся в ряде регионов нормой из-за резкого изменения характера перемещения основных атмосферных потоков в Евразии, говорят ученые. Еще одна причина – цикличная, связанная с зависимостью погоды от колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Так, события в Сибири имеют связь с активной фазой Эль-Ниньо, отмечают эксперты. "Шторм века" в Крым""Штормом века" стал для Крыма ураган с ливнями, который обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Ветер, порывы которого местами достигали 30–40 м/с, повалил сотни деревьев на дороги, трубы газоснабжения и провода, сорвал крыши и принес дожди, затопившие огромные территории, жилые и производственные. В разбушевавшейся стихии, по данным крымских властей, погибли пять человек. Без света и тепла из-за разрушения сетей остались десятки тысяч крымчан, для обогрева людей открылись временные пункты. Сотни жителей лишились воды, при этом в разных районах фиксировались многочисленные затопления домовладений и квартир. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильнейший ветер с дождем, что привело к новым авариям на сетях, в 17 муниципалитетах полуострова ввели режим ЧС, который продолжал действовать даже в декабре. 5 декабря режим чрезвычайно ситуации ввели еще в одном районе "в связи с нарушением условий жизнедеятельности населения". Глава республики Сергей Аксенов заявил, что стихия нанесла ущерб более чем 300 населенным пунктам Крыма. Больше всего пострадала инфраструктура в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи и Судаке, а также в приморских селах и поселках. Электроснабжение в республике смогли полностью восстановить только к 4 декабря. При этом затопленными к этому дню еще оставались десятки домов. Власти Крым пообещали составить перечень поврежденного ураганом жилья и списки граждан для получения компенсаций на капремонты в течение двух недель. За утраченное жилье люди получат компенсацию от 100 тысяч рублей. По словам главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, предварительная сумма ущерба, нанесенного республике стихией, составляет около 40 млрд рублей. Власти Севастополя предварительно оценили ущерб от урагана в 6,5 млрд рублей. Ночной шторм 27 ноября затопил и сильно разрушил рестораны и магазины на набережных города, а также уничтожил расположенную здесь первую в России устричную ферму и оборудование федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей". В аквариуме погибли сотни морских животных. В Херсонесе море уничтожило насыпную гряду, защищавшую памятники истории и архитектуры, размыв их фундаменты. Ветром повалило десятки деревьев, некоторые упали на дороги, в том числе важные городские артерии, заблокировав движение на несколько часов и повредив авто. В больницы с различными травмами попали несколько человек. От последствий стихии коммунальщики смогли убрать 300 тыс. квадратных метров севастопольских территорий в декабре. В Севастополе также был введен режим ЧС.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сравнил этот ураган с ливнями с бурей в Балаклаве 1854 года. По его словам, Балканский циклон, который привел к таким катастрофическим природным последствиям в Крыму, обладал силой многократных взрывов пятимегатонной водородной бомбы. Председатель парламента республики Владимир Константинов назвал произошедшее "Конкретным Армагеддоном". От ливней также пострадала Кубань, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. НАВОДНЕНИЯИталия в эпицентреСамое мощное за 100 лет наводнение в Италии унесло жизни 13 человек. Беда пришла в середине мая в регион Эмилия-Романья после сильных дождей. Из берегов вышли 23 реки. Под водой оказалось более 40 городов. Дороги и ж/д пути оказались заблокированными оползней, которых всего сошло около 300.Вода погребла под собой более 5 000 ферм, разрушила дома и магазины. Более 20 тысяч местных жителей лишились крова.Наводнения в ТурцииНаводнения в Турции весной и осенью унесли жизни несколько человек. Пятеро погибли в провинциях Шанлыурфа и Адыяман после того, как мощные ливни пришли сюда в марте. Еще одного человека унесло бурным потоком воды в Стамбуле, который затопило ночью 6 сентября.Водой накрыло здесь дороги и смыло автомобили, парализовало работу учреждений и станции метро. Мэрия сообщала о как минимум одном погибшем, которого унесло бурным потоком. В регионе объявлялся желтый уровень опасности. Большая вода в Сахаре10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль" в нескольких населенных пунктах на востоке Ливии, страны-пустыни, произошли сильнейшие наводнения. В регионе закрыли аэропорты и морпорты. Города Дерна и Суса были объявлены зонами стихийного бедствия. Из опасных районов эвакуировали десятки тысяч человек.Несколько дней спустя мэр Дерны заявил, что число погибших от наводнения в городе может достигнуть 20 тысяч человек. В местном МВД ситуацию назвали катастрофической. В отделении Красного Полумесяца в Бенгази сообщили, что число погибших превысило 11 тысяч, еще 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Россия направила несколько самолетов с помощью для пострадавших ливийских районов.

турция

ливия

китай

россия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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