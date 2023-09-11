https://crimea.ria.ru/20230911/razrushitelnoe-zemletryasenie-v-marokko-uneslo-zhizni-2681-chelovek-1131325491.html

Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек

Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек

Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали больше 2,6 тысяч человек. Обновленные данные публикуют местные СМИ со ссылкой на данные министерства... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T19:29

2023-09-11T19:29

2023-09-11T19:29

марокко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали больше 2,6 тысяч человек. Обновленные данные публикуют местные СМИ со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.По информации газеты Hespress, выросло и число пострадавших от стихии.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько землетрясений магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Сейсмологи предупредили о вероятности афтершоков в течение ближайших часов и, возможно, дней.К вечеру была опубликована информация о 1037 погибших и 1204 раненых, а уже 10 сентября превысило 2059 погибших. Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибшихВ Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-СофияВ Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

марокко

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марокко, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости