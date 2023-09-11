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Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек
Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек
Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали больше 2,6 тысяч человек. Обновленные данные публикуют местные СМИ со ссылкой на данные министерства... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T19:29
2023-09-11T19:29
марокко
землетрясение
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали больше 2,6 тысяч человек. Обновленные данные публикуют местные СМИ со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.По информации газеты Hespress, выросло и число пострадавших от стихии.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько землетрясений магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Сейсмологи предупредили о вероятности афтершоков в течение ближайших часов и, возможно, дней.К вечеру была опубликована информация о 1037 погибших и 1204 раненых, а уже 10 сентября превысило 2059 погибших. Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Марокко: уже более двух тысяч погибшихВ Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-СофияВ Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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марокко, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости
Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек

Число жертв мощного землетрясения в Марокко достигло 2681 человек

19:29 11.09.2023
 
© PHILIPPE LOPEZ/AFPВоеннослужащие перевозят выжившего после землетрясения 8 сентября в Марокко
Военнослужащие перевозят выжившего после землетрясения 8 сентября в Марокко
© PHILIPPE LOPEZ/AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко стали больше 2,6 тысяч человек. Обновленные данные публикуют местные СМИ со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.
По информации газеты Hespress, выросло и число пострадавших от стихии.
"Число погибших в результате землетрясения достигло 2681. Число пострадавших - 2501 человек", - говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько землетрясений магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Сейсмологи предупредили о вероятности афтершоков в течение ближайших часов и, возможно, дней.
К вечеру была опубликована информация о 1037 погибших и 1204 раненых, а уже 10 сентября превысило 2059 погибших. Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства.
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