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В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения - РИА Новости Крым, 09.09.2023
В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T21:21
2023-09-09T21:21
марокко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает марокканская газета Hespress.Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, достигло 1037, еще 1204 человека ранены.Как пишет Hespress, в субботу в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.Кроме того, марокканский монарх поручил оказать помощь всем, кто остался без крова, и срочно сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов в пострадавших от землетрясения районах. Также была отмечена необходимость ускорить процесс поисково-спасательных работ.
https://crimea.ria.ru/20230909/v-stambule-uvelichivayut-seysmoustoychivost-mecheti-ayya-sofiya-1131283297.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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марокко, землетрясение, в мире, происшествия, новости
В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения в стране - СМИ

21:21 09.09.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает марокканская газета Hespress.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, достигло 1037, еще 1204 человека ранены.
Как пишет Hespress, в субботу в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.
"Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными здания", - говорится в сообщении газеты.
Кроме того, марокканский монарх поручил оказать помощь всем, кто остался без крова, и срочно сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов в пострадавших от землетрясения районах. Также была отмечена необходимость ускорить процесс поисково-спасательных работ.
Вид на мечеть Айя-София (справа) и Новую мечеть в Стамбуле. - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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