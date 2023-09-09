https://crimea.ria.ru/20230909/v-marokko-obyavlen-trekhdnevnyy-traur-po-zhertvam-zemletryaseniya-1131290695.html

В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения - РИА Новости Крым, 09.09.2023

В Марокко объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T21:21

2023-09-09T21:21

2023-09-09T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает марокканская газета Hespress.Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, достигло 1037, еще 1204 человека ранены.Как пишет Hespress, в субботу в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.Кроме того, марокканский монарх поручил оказать помощь всем, кто остался без крова, и срочно сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов в пострадавших от землетрясения районах. Также была отмечена необходимость ускорить процесс поисково-спасательных работ.

https://crimea.ria.ru/20230909/v-stambule-uvelichivayut-seysmoustoychivost-mecheti-ayya-sofiya-1131283297.html

марокко

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марокко, землетрясение, в мире, происшествия, новости