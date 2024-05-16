https://crimea.ria.ru/20240516/v-moldavii-nazvali-datu-referenduma-o-vstuplenii-v-evrosoyuz-1137343966.html

В Молдавии назвали дату референдума о вступлении в Евросоюз

В Молдавии назвали дату референдума о вступлении в Евросоюз - РИА Новости Крым, 16.05.2024

В Молдавии назвали дату референдума о вступлении в Евросоюз

Референдум о вступлении в Евросоюз и выборы президента Молдавии назначены на один день – 20 октября. Такое решение принято правящим большинством страны в... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T19:36

2024-05-16T19:36

2024-05-16T19:37

молдавия

европейский союз (ес)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Референдум о вступлении в Евросоюз и выборы президента Молдавии назначены на один день – 20 октября. Такое решение принято правящим большинством страны в четверг, пишет РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу.Ранее о том, что Молдавия может объединиться с Румынией путем вступления в Евросоюз, заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который поддерживает эту идею.Блок НАТО на протяжении многих лет работал над тем, чтобы создать из Молдавии антироссийский плацдарм, сказала РИА Новости Крым доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Включение ее в состав страны-члена альянса Румынии может привести к ее милитаризации и дальнейшему втягиванию в конфликт.Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума.Читайте также на РИА Новости Крым:Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к РоссииНовый плацдарм НАТО: втянут ли Молдавию в военный конфликтЗеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, европейский союз (ес), политика, в мире